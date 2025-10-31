scorecardresearch
 

Viral Joke: रिंकी ने पूछा सब्जी कैसी बनी? पति ने दिया ऐसा जवाब...सुनकर मजा ही आ जाएगा!

Hindi Jokes: आजकल की टेंशन वाली लाइफ लोगों के चेहरे से हंसी गायब कर रही है. काम का प्रेशर और रोज की भागदौड़ के बीच लोग हंसने का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं. ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आपके चेहरे पर हंसी लौट सकती है.

Jokes in Hindi
-टीचर- राजू बताओ वेल्डिंग और वैडिंग में क्या अंतर है?
राजू-सर वेल्डिंग करते वक्त चिंगारी दिख जाती है पर वेडिंग करते वक्त छुपी होती है, वो सीधा शादी के बाद दिखती है.


- बॉयफ्रेंड – डिनर कर लिया?
गर्लफ्रेंड – हां बाबू..
बॉयफ्रेंड – क्या खाया?
गर्लफ्रेंड – आज पार्टी थी, तो बाहर से खाना मंगाया
बॉयफ्रेंड – मैंने फोन किया था… तुम्हारी दीदी कह रही थीं आज भी बासी रोटी खाकर सोये हो.


-रिंकी अपने पति से- सब्जी कैसी बनी है आज?
पति- मस्त…
रिंकी- पर हमारा बेटा तो कह रहा अच्छा नहीं बना. 
पति- अभी शादी नहीं हुई है उसकी, तो वो झूठ नहीं बोलता.

- गोलू की गर्लफ्रेंड- बेबी तुमको अब मेरी याद क्यों नहीं आती.
गोलू- क्योंकि मैं समझ गया हूं.
गर्लफ्रेंड- क्या?
गोलू- यही कि हर वक्त मुसीबत को याद करके कुछ ठीक नहीं होता.


- मोलू की बीवी- मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नए कपड़े लेकर आई हूं.
मोलू- क्या बात है, दिखाओ तो...
बीवी- रुको अभी पहनकर आती हूं, अंदर रखे हैं संभाल कर!

रोहन - क्या हुआ क्यों उदास बैठे हो? 
मोहन - कल एक न्यूज चैनल के एंकर ने कहा था. 
आइए हम आपको गोवा लेकर चलते हैं. तभी से तैयार बैठा हूं, कोई आया ही नहीं.

 

दो लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थीं
कंडक्टर- अरे क्यों लड़ रही हो?
जो उम्र में सबसे बड़ी है वो बैठ जाए
फिर क्या, पूरे रास्ते दोनों खड़ी ही रहीं.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

