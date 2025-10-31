Viral Joke: रिंकी ने पूछा सब्जी कैसी बनी? पति ने दिया ऐसा जवाब...सुनकर मजा ही आ जाएगा!

-टीचर- राजू बताओ वेल्डिंग और वैडिंग में क्या अंतर है?

राजू-सर वेल्डिंग करते वक्त चिंगारी दिख जाती है पर वेडिंग करते वक्त छुपी होती है, वो सीधा शादी के बाद दिखती है.



- बॉयफ्रेंड – डिनर कर लिया?

गर्लफ्रेंड – हां बाबू..

बॉयफ्रेंड – क्या खाया?

गर्लफ्रेंड – आज पार्टी थी, तो बाहर से खाना मंगाया

बॉयफ्रेंड – मैंने फोन किया था… तुम्हारी दीदी कह रही थीं आज भी बासी रोटी खाकर सोये हो.



-रिंकी अपने पति से- सब्जी कैसी बनी है आज?

पति- मस्त…

रिंकी- पर हमारा बेटा तो कह रहा अच्छा नहीं बना.

पति- अभी शादी नहीं हुई है उसकी, तो वो झूठ नहीं बोलता.



- गोलू की गर्लफ्रेंड- बेबी तुमको अब मेरी याद क्यों नहीं आती.

गोलू- क्योंकि मैं समझ गया हूं.

गर्लफ्रेंड- क्या?

गोलू- यही कि हर वक्त मुसीबत को याद करके कुछ ठीक नहीं होता.



- मोलू की बीवी- मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नए कपड़े लेकर आई हूं.

मोलू- क्या बात है, दिखाओ तो...

बीवी- रुको अभी पहनकर आती हूं, अंदर रखे हैं संभाल कर!

> रोहन - क्या हुआ क्यों उदास बैठे हो?

मोहन - कल एक न्यूज चैनल के एंकर ने कहा था.

आइए हम आपको गोवा लेकर चलते हैं. तभी से तैयार बैठा हूं, कोई आया ही नहीं.

> दो लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थीं

कंडक्टर- अरे क्यों लड़ रही हो?

जो उम्र में सबसे बड़ी है वो बैठ जाए

फिर क्या, पूरे रास्ते दोनों खड़ी ही रहीं.

