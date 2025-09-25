scorecardresearch
 

Hindi Jokes: पत्नी ने कहा- देखते ही देखते शादी को 15 साल बीत गए, पति का जवाब सुनकर रह गई दंग!

Jokes in Hindi: आजकल की टेंशन भरी लाइफ में लोग हंसना तक भूल जाते हैं. काम का प्रेशर, डेली स्ट्रेस और भागदौड़ के बीच मुस्कुराने का टाइम ही नहीं मिलता. ऐसे में हम आपको हंसाने और खुश करने के लिए लाए हैं कुछ मजेदार चुटकुले. जिन्हें पढ़कर आपके चेहरे पर हंसी आ जाएगी.

Jokes in Hindi
> पति- आज रोटी कुछ ज्यादा ही पतली बनी है?
पत्नी- बाहर होटल में बर्गर खाने के लिए इतना बड़ा मुंह खोलते हो, चुपचाप खा लो!

 

> राजूः मेरी बीवी मुझ पर बहुत गुस्सा करती है.
सोनूः मेरी बीवी भी ऐसा ही करती थी.
राजूः अब क्यों नहीं करती?
सोनूः एक दिन गुस्सा कर रही थी, मैने भी कह दिया..बुढ़ापे में गुस्सा आना आम बात है.
तब से वो गुस्सा करती ही नहीं है!

> गोलूः बाबा कोई नौकरी बता दो, इंजीनियर हूं.. काम खोज रहा हूं
बाबाः ब्रांच कौन सी है?
गोलूः इलेक्ट्रिकल
बाबाः सॉरी बेटा... मैं मेकैनिकल से था, मुझे इसका आइडिया नहीं!

 

> पत्नीः देखते ही देखते शादी को 15 साल बीत गए, पता ही ना चला ना?
पतिः तुमको देखते ही देखते नहीं चला होगा पता, मुझे तो सुनते-सुनते पता चल ही जाता है!

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

> टीचर: बारिश होने के बाद बिजली क्यों चमकती है?
राहुलः सर! शायद बारिश होने के बाद भगवान टॉर्च मारकर चेक करते होंगे कोई जगह सूखी तो नहीं रह गई...

> राजू घर से बाहर था वह अपनी पत्नी को फोन मिलाकर पूछता हैः रात के खाने में क्या बनाया?
पत्नी गुस्सा होकर जवाब देती हैः  जहर बनाया है, आ जाओ.
राजूः मुझे आज आने में लेट हो जाएगा, तुम टाइम से खाकर सो जाना.

 

> गोलू अपने दोस्त मोलू से कहता हैः मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही
मोलूः क्या?
गोलूः मेरा बॉस सैलरी बढ़ाने की बात पर कहता है, मैं कोई काम नहीं करता...
और जब छुट्टी लेने के लिए जाता हूं बॉस पर तो कहता है कि तुम चले जाओगे तो तुम्हारा काम कौन करेगा.

 

> सोनू (चिल्लाकर): जल्दी आओ! दाल में मक्खी गिर गई है.
पत्नी (आराम से): तो क्या मैं आकर उसे CPR दूं या तैरना सिखाऊं.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----
