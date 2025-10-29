Funny Chutkule: घमंडी लड़की को बाबा ने दिया ऐसा जवाब... चुटकुला पढ़कर हंसी नहीं रोक पाओगे आप!

- एक लड़की ने बाबा से पूछा

लड़की- बाबा मुझे अहंकार है, मुझे पाप लगेगा.

बाबा- क्यों किस बात का अहंकार है तुमको?

लड़की- मैं सुंदर हूं और मुझे इस बात का अहंकार है.

बाबा- अगर सुंदर होना अहंकार है तो तुमको पाप नहीं लगेगा बेटा.

लड़की- वो कैसे?

बाबा- क्योंकि जो तुम्हें अहंकार लगता है वो असल में गलतफहमी है.

- डॉक्टर- मेरे पास आने से पहले आपने किसी और डॉक्टर से इलाज कराया था क्या?

पेशेंट- हां पास में जो गली है वहां पर एक बैठता है वहां गया था.

डॉक्टर- उस झोलाछाप ने क्या बकवास सलाह दी तुमको ये बताओ.

पेशेंट- उसने कहा आपसे चेकअप कराने को.

- गोलू की बीवी- सुनो, आप मुझे रानी कहकर क्यों बुलाते हो?

गोलू- क्योंकि नौकरानी बोलना बुरा लग सकता है.

- मोलू – भाई, टाइम क्या हुआ होगा?

दोस्त – घड़ी नहीं है, लेकिन तरीका है मेरे पास...

(वो उठता है, सामने वाले खिड़की पर पत्थर फेंक कर मारता है )

तभी उस घर का मालिक बाहर आकर कहता है- रात के 2 बजे कौन पगला रहा है, जो घर पर पत्थर फेंक रहा है.

- राजू की पत्नी- सुनो, मैं 8 घंटों के लिए सहेली के साथ शॉपिंग करने जा रही हूं.

आपको कुछ चाहिए तो बताना?

राजू- और कुछ नहीं चाहिए ये 8 घंटे काफी हैं जीने के लिए...

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

