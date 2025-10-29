scorecardresearch
 

Feedback

Funny Chutkule: घमंडी लड़की को बाबा ने दिया ऐसा जवाब... चुटकुला पढ़कर हंसी नहीं रोक पाओगे आप!

Funny Viral Chutkule: भागदौड़ भरी जिंदगी जीवन को प्रभावित कर सकती है, आजकल की लाइफ में यह भी संभव है कि लोग अपने लिए हंसी मजाक का टाइम भी नहीं निकाल पाते. लेकिन अगर आप दिन में कुछ पल सिर्फ हंसने के लिए निकाल लें, तो वही पल आपके मूड, सेहत और सोच को पॉजिटिव बना सकते हैं. ऐसे में हम लेकर आए हैं कुछ मजेदार वायरल जोक्स...

Advertisement
X
Viral JOKES
Viral JOKES

- एक लड़की ने बाबा से पूछा 
लड़की- बाबा मुझे अहंकार है, मुझे पाप लगेगा.
बाबा- क्यों किस बात का अहंकार है तुमको?
लड़की- मैं सुंदर हूं और मुझे इस बात का अहंकार है.
बाबा- अगर सुंदर होना अहंकार है तो तुमको पाप नहीं लगेगा बेटा.
लड़की- वो कैसे?
बाबा- क्योंकि जो तुम्हें अहंकार लगता है वो असल में गलतफहमी है.

 

- डॉक्टर- मेरे पास आने से पहले आपने किसी और डॉक्टर से इलाज कराया था क्या?
पेशेंट- हां पास में जो गली है वहां पर एक बैठता है वहां गया था.
डॉक्टर- उस झोलाछाप ने क्या बकवास सलाह दी तुमको ये बताओ.
पेशेंट- उसने कहा आपसे चेकअप कराने को.

सम्बंधित ख़बरें

Jokes in Hindi
लड़की ने लड़के से पूछी- राखी न बंधवाने की वजह, जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद 
Jokes
Desi Jokes: हंसने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने के लिए पढ़ें ये वायरल जोक्स 
Funny Jokes in Hindi
ऐसी कौन-सी चीज है जो खींचने पर छोटी होती है? जवाब सुनकर हंस पड़ेंगे आप 
JOKES
बाबा ने कहा-अपने पति को आजाद छोड़ो, बीवी ने दिया ऐसा जवाब... 
JOKES
अमरूद में कीड़ा निकलने पर दुकानदार ने दिया ऐसा जवाब... चुटकुला पढ़कर खूब हंसेंगे आप 

ऐसे ही और जोक्स के लिए यहां क्लिक करें...

- गोलू की बीवी- सुनो, आप मुझे रानी कहकर क्यों बुलाते हो?
गोलू- क्योंकि नौकरानी बोलना बुरा लग सकता है.

 

- मोलू – भाई, टाइम क्या हुआ होगा? 
दोस्त – घड़ी नहीं है, लेकिन तरीका है मेरे पास... 
(वो उठता है, सामने वाले खिड़की पर पत्थर फेंक कर मारता है )
तभी उस घर का मालिक बाहर आकर कहता है- रात के 2 बजे कौन पगला रहा है, जो घर पर पत्थर फेंक रहा है.

Advertisement

 

- राजू की पत्नी- सुनो, मैं 8 घंटों के लिए सहेली के साथ शॉपिंग  करने जा रही हूं.
आपको कुछ चाहिए तो बताना?
राजू- और कुछ नहीं चाहिए ये 8 घंटे काफी हैं जीने के लिए...

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Raghopur Election
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Buxar Election
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Advertisement