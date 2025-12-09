Hindi Jokes: पिता को नदी में धक्का दे आया बच्चा, वजह जानकर हंस पड़ेंगे आप

पत्नी:- आपको मेरी सुंदरता ज़्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार?

पति:- मुझे तो तेरी ये मज़ाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है

पति की बात सुनकर पत्नी हैरान रह गई...





पति- शादी के समय सात फेरे लेते वक्त…

तुमने वचन दिया था और स्वीकार किया था कि मेरी इज्जत करोगी, मेरी सब बात मानोगी…!

पत्नी- तो क्या इतने लोगों के सामने तुमसे बहस करती…

पत्नी की बात सुनकर पति हैरान रह गया

पत्नीः कोई नया शेर सुनाओ?

पति: संगमरमर से तराशा,

खुदा ने तेरे बदन को..

पत्नी (खुशी से): आगे?

पतिः बाकी बचा पत्थर उसने तेरी अक्ल पर रख दिया...

>बच्चा- नल से आते पानी को देखकर बोला,

पापा ये पानी कहां से आता है?

पापा- बेटा नदी से.

बेटा- तो फिर मुझे नदी देखनी है.

पापा उसे नदी दिखाने ले जाते हैं.

बच्चा पिता को नदी में धक्का मार देता है

और मां को घर आकर कहता है.

मां जल्दी से नल खोलो, पापा आते होंगे...



>ट्रेन में एक महिला बार-बार अपने बच्चे से कह रही थी-

बेटा हलवा जल्दी खा ले, नहीं तो साथ वाले अंकल को दे दूंगी.

अंकल-बहनजी...जरा जल्दी कीजिए, हलवे के चक्कर में मैं तीन स्टेशन आगे आ गया हूं...

>प्रेमिका- डार्लिंग हम कहां जा रहे हैं?

प्रेमी- बेबी, लॉन्ग ड्राइव पर...

प्रेमिका- अरे, पहले क्यों नहीं बताया?

प्रेमी- डार्लिंग, मुझे भी अभी-अभी पता चला, जब ब्रेक फेल हो गए...



>महिला- बाबा, मेरे और मेरे पति के बीच

प्रेम कम हो गया है. कोई उपाय बताओ

बाबा- बेटा, शनिवार को फेसबुक और रविवार को

WhatsApp का उपवास रखो, पहले जैसा प्रेम आ जाएगा...



>पत्नी- तुमने मेरे साथ धोखा किया है?

पति- क्यों जानेमन क्या हुआ?

पत्नी- तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारी रानी नाम की पहले से एक पत्नी है.

पति- ससुर जी को बताया तो था कि तुझे बिल्कुल रानी की तरह रखूंगा...



>बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से- आओ तुम्हें चांद पर ले जाऊं.

गर्लफ्रेंड- अरे नहीं यार.....

ब्वॉयफ्रेंड- लेकिन क्यों?

लड़की- क्योंकि वहां WhatsApp नहीं चलता है.

>मास्टर- बेटा, अगर सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की जाए तो वो जरूर सफल होती है.

गप्पू - रहने दो सर, अगर ऐसा होता तो आप मेरे सर नहीं, ससुर होते...



(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----