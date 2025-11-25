Chutkule: सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है? चुटकुला पढ़कर लोटपोट हो जाएंगे आप

- पिंटू- मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, सोच रहा हूं दारू छोड़ दूं…
गप्पू- यह तो बहुत अच्छी बात है, इसमें सोचने की क्या जरूरत…?
पिंटू- पर मेरे सारे दोस्त कमीने हैं…किसके पास छोडूं…!!!
- संजू अपना लेसन याद करके नहीं आया
टीचर- अपना लेसन याद क्यों नहीं किया?
संजू- जी मैम, कल रात को जैसे ही पढ़ने बैठा, लाइट चली गई
टीचर- तो फिर लाइट नहीं आई क्या?
संजू- आई, पर जैसे ही पढ़ने बैठा फिर चली गई
टीचर- अरे तो फिर लाइट नहीं आई क्या?
संजू- आई थी, पर मैं फिर इस डर से पढ़ने नहीं बैठा कि फिर से ना चली जाए!
- पति ने पत्नी से बड़े ही प्यार से कहा - काश तुम शक्कर होतीं,
कभी तो मीठा बोलतीं...
पत्नी- काश तुम अदरक होते, कसम से... जी भरकर कूटती...!!!
पत्नी का जवाब सुनकर पति बेहोश!
- भिखारी- भाई एक रुपया दे दो, तीन दिन से भूखा हूं
राहगीर- तीन दिन से भूखा है तो एक रुपये का क्या करेगा?
भिखारी- वजन देखना है कि कितना घटा!
- पत्नी (गुस्से में)– मैं घर छोड़कर जा रही हूं…
पति (गुस्से में)– हां ‘जान’ छोड़ो अब…
पत्नी- बस आपकी यही ‘जान’ कहने की आदत न मुझे हमेशा रोक लेती है…!!!
- पति- तुम हर बात पर हमेशा मेरा- मेरा करती रहती हो, तुम्हें हमारा कहना चाहिए…
पत्नी कुछ ढूंढ रही होती है अलमारी में…
पति- क्या ढूंढ रही हो…?
पत्नी- हमारी साड़ी…!!!
- सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है…?
गप्पू ने हाथ खड़ा किया…
शिक्षक ने कहा- शाबाश बेटा, बताओ…?
गप्पू- सर, जो समुद्र के पास रहता हो वो सीनियर (sea-near) और जो चिड़ियाघर के पास रहता हो वो जूनियर (zoo-near)…!!
- पत्नी- आज मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाई है…खाते ही गर्मी गायब…!
पति- ऐसा क्या बना दिया तुमने यार..?
पत्नी- नवरत्न तेल के पकौड़े…!!!
- एक बच्चे ने अपनी मां से कहा- मां, मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि…..!
मां- क्या??
बच्चा- आपसे बिना पूछे कहीं भी जा सकूं…?
मां ने भी दिल छू लेने वाला जवाब दिया- बेटा…इतने बड़े तो…तेरे पापा भी नहीं हुए आज तक…!!
