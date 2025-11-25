scorecardresearch
 

Chutkule: सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है? चुटकुला पढ़कर लोटपोट हो जाएंगे आप

कुछ लोग व्यस्त समय के चलते खुलकर हंसी की डोज नहीं ले पाते. ऐसे लोगों के लिए हम रोज लेकर आते हैं मजेदार और फनी जोक्स का खजाना. जिन्हें पढ़कर आपका दिन भी खुशनुमा बन जाएगा.

- पिंटू- मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, सोच रहा हूं दारू छोड़ दूं…
गप्पू- यह तो बहुत अच्छी बात है, इसमें सोचने की क्या जरूरत…?
पिंटू- पर मेरे सारे दोस्त कमीने हैं…किसके पास छोडूं…!!!

 

- संजू अपना लेसन याद करके नहीं आया
टीचर- अपना लेसन याद क्यों नहीं किया?
संजू- जी मैम, कल रात को जैसे ही पढ़ने बैठा, लाइट चली गई
टीचर- तो फिर लाइट नहीं आई क्या?
संजू- आई, पर जैसे ही पढ़ने बैठा फिर चली गई
टीचर- अरे तो फिर लाइट नहीं आई क्या?
संजू- आई थी, पर मैं फिर इस डर से पढ़ने नहीं बैठा कि फिर से ना चली जाए!

- पति ने पत्नी से बड़े ही प्यार से कहा - काश तुम शक्कर होतीं,
कभी तो मीठा बोलतीं...
पत्नी- काश तुम अदरक होते, कसम से... जी भरकर कूटती...!!!
पत्नी का जवाब सुनकर पति बेहोश!

 

- भिखारी- भाई एक रुपया दे दो, तीन दिन से भूखा हूं
राहगीर- तीन दिन से भूखा है तो एक रुपये का क्या करेगा?
भिखारी- वजन देखना है कि कितना घटा!

- पत्नी (गुस्से में)– मैं घर छोड़कर जा रही हूं…
पति (गुस्से में)– हां ‘जान’ छोड़ो अब…
पत्नी- बस आपकी यही ‘जान’ कहने की आदत न मुझे हमेशा रोक लेती है…!!!

 

- पति- तुम हर बात पर हमेशा मेरा- मेरा करती रहती हो, तुम्हें हमारा कहना चाहिए…
पत्नी कुछ ढूंढ रही होती है अलमारी में…
पति- क्या ढूंढ रही हो…?
पत्नी- हमारी साड़ी…!!!
 


- सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है…?
गप्पू ने हाथ खड़ा किया…
शिक्षक ने कहा- शाबाश बेटा, बताओ…?
गप्पू- सर, जो समुद्र के पास रहता हो वो सीनियर (sea-near) और जो चिड़ियाघर के पास रहता हो वो जूनियर (zoo-near)…!!

 

- पत्नी- आज मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाई है…खाते ही गर्मी गायब…!
पति- ऐसा क्या बना दिया तुमने यार..?
पत्नी- नवरत्न तेल के पकौड़े…!!!

 

- एक बच्चे ने अपनी मां से कहा- मां, मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि…..!
मां- क्या??
बच्चा- आपसे बिना पूछे कहीं भी जा सकूं…?
मां ने भी दिल छू लेने वाला जवाब दिया- बेटा…इतने बड़े तो…तेरे पापा भी नहीं हुए आज तक…!!

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

