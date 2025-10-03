Funny Viral Jokes: गोलू के बीमार होने पर डॉक्टर ने उसकी बीवी को क्यों दी गोली? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

> गर्लफ्रेंड- आज मेरी शादी है... क्यों आए हो मेरी जिंदगी में वापस?

बॉयफ्रेंड- पगली जबसे तू छोड़कर गई है DJ का काम करता हूं ...

तू क्या चाहती है तरे लिए अब काम-धाम भी छोड़ दूं क्या?

> बहुत देर से एक बुजुर्ग महिला अपने घर के अंदर बाहर लगातार चक्कर काट रही थी...

मोनू- मां जी क्या बात हो गई... यूं लगातार घर के अंदर बाहर क्यों कर रही हो?

बुजुर्ग महिला- बेटा... मेरी बहू कोई योगा चैनल देख रही है... उसमें एक आदमी बार-बार कह रहा है कि सास को अंदर करो फिर तुरंत बाहर करो.

> राजू की पत्नी- मैं पूरा घर संभालती हूं, किचन संभालती हूं, बाल-बच्चों को संभालती हूं.. तुम किस काम के हो ये बताओ, तुमने आज तक क्या संभाला?

राजू- मैं खुदको संभालता हूं जी... आपकी ये तेज नशीली और दीवाना बना देनी वाली आंखों से...

फिर क्या राजू की पत्नी पिघल कर बोल पड़ी- क्या तुम भी... आओ तुम्हारे लिए खीर बनाती हूं आज

> एक बार गोलू बीमार हो जाता है, उसकी बीवी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है...

डॉक्टर गोलू की बीवी से- आपके पति तकलीफ में हैं. उनको काफी ज्यादा आराम की जरूरत है. मैं आपको नींद की गोली दे रहा हूं रोज रात होने से पहले खा लेना.

गोलू की बीवी- पर डॉक्टर साहब... आराम की जरूरत मेरे पति को है तो नींद की गोली मैं क्यों खाऊं?

डॉक्टर- मैं जानता हूं गोलू को... जब आप सो जाओगी तो ही वह आराम कर पाएगा!

