Funny Viral Jokes: गोलू के बीमार होने पर डॉक्टर ने उसकी बीवी को क्यों दी गोली? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

Viral Jokes in Hindi: आजकल की तनाव वाली लाइफ में लोग चेहरे पर हंसी लाना भूल जाते हैं. नौकरी का प्रेशर और रोज की भागदौड़ के बीच लोग हंसने का टाइम ही नहीं निकाल पाते. ऐसे में आपको हंसाने और खुश रखने के लिए हम लेकर आए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपके चेहरे पर हंसी आ जाएगी.

Funny Jokes in Hindi (Representation Image)
> गर्लफ्रेंड- आज मेरी शादी है... क्यों आए हो मेरी जिंदगी में वापस?
बॉयफ्रेंड- पगली जबसे तू छोड़कर गई है DJ का काम करता हूं ...
तू क्या चाहती है तरे लिए अब काम-धाम भी छोड़ दूं क्या?

> बहुत देर से एक बुजुर्ग महिला अपने घर के अंदर बाहर लगातार चक्कर काट रही थी...
मोनू- मां जी क्या बात हो गई... यूं लगातार घर के अंदर बाहर क्यों कर रही हो?
बुजुर्ग महिला- बेटा... मेरी बहू कोई योगा चैनल देख रही है... उसमें एक आदमी बार-बार कह रहा है कि सास को अंदर करो फिर तुरंत बाहर करो.

> राजू की पत्नी- मैं पूरा घर संभालती हूं, किचन संभालती हूं, बाल-बच्चों को संभालती हूं.. तुम किस काम के हो ये बताओ, तुमने आज तक क्या संभाला?
राजू- मैं खुदको संभालता हूं जी... आपकी ये तेज नशीली और दीवाना बना देनी वाली आंखों से... 
फिर क्या राजू की पत्नी पिघल कर बोल पड़ी- क्या तुम भी... आओ तुम्हारे लिए खीर बनाती हूं आज

> एक बार गोलू बीमार हो जाता है, उसकी बीवी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है...
डॉक्टर गोलू की बीवी से- आपके पति तकलीफ में हैं. उनको काफी ज्यादा आराम की जरूरत है. मैं आपको नींद की गोली दे रहा हूं रोज रात होने से पहले खा लेना.
गोलू की बीवी- पर डॉक्टर साहब... आराम की जरूरत मेरे पति को है तो नींद की गोली मैं क्यों खाऊं?
डॉक्टर- मैं जानता हूं गोलू को... जब आप सो जाओगी तो ही वह आराम कर पाएगा!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

