scorecardresearch
 

Feedback

Viral Jokes: बाप ने कहा- दाढ़ी क्यों रखी है जाकर बना ले इसे...बेटे ने दिया ये मजेदार जवाब

Jokes in Hindi: आजकल की टेंशन वाली लाइफ में लोग चेहरे पर हंसी लाना भूल जाते हैं. काम का प्रेशर और रोज की भागदौड़ के बीच लोग मुस्कुराने का टाइम ही नहीं निकाल पाते. ऐसे में हम आपको हंसाने और खुश करने के लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार चुटकुले. जिन्हें पढ़कर आपके चेहरे पर हंसी आ जाएगी.

Advertisement
X
सोनू के सांस रोककर पेट अंदर करने के राज को जानकर मजा आ जाएगा. (Photo: Representation Image)
सोनू के सांस रोककर पेट अंदर करने के राज को जानकर मजा आ जाएगा. (Photo: Representation Image)

> टीचर रमेश को फोन पर कुछ करते देखता है...
टीचर- रमेश क्या कर रहा है फोन पर?
रमेश- पढ़ रहा हूं सर
टीचर- क्या पढ़ रहे हो?
रमेश- मेरे बाबू के मैसेज आए हैं, वही पढ़ रहा हूं सर!

> गोलूः मैंने पूछा चांद से... देखा क्या कहीं मेरे यार सा हसीं. 
चांद सुनते ही बोल पड़ा- प्यार में अंधा तू है भाई, मैं नहीं...

>चिंटू की बीवी गुजर गई और चिंटू रोते-रोते कह रहा था- मुझे छोड़कर कहां चली गई मेरी रानी...
चिंटू को रोता देख एक लड़की को दया आ गई और उसने चुपके से अपनी दोस्त के पास बोला-कितना प्यार करता था बेचारा अपनी बीवी को... मेरे पास इसका नंबर होता तो मैं इससे शादी की बात करती..
चिंटू ने लड़की को ये कहते सुन लिया... चिंटू रोते रोते बोला- नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन

सम्बंधित ख़बरें

Jokes in Hindi
लड़की बोली- मैं दो लड़कों से प्यार कर बैठी हूं, बाबा ने दिया मजेदार जवाब 
Jokes in Hindi
पत्नी ने कहा- देखते ही देखते शादी को 15 साल बीत गए, पति का जवाब सुनकर रह गई दंग! 
Jokes in Hindi
लड़की ने कहा- मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख-सुख बांट लूंगी, फिर हुआ कुछ ऐसा... 
Funny Jokes in Hindi
गर्लफ्रेंड बोली- मेरी स्माइल पर दुनिया मरती है, बॉयफ्रेंड का जवाब सुनते ही लगा झटका 
Funny Jokes in Hindi
Hindi Jokes: बॉस तुम लेट क्यों आए... पढ़िए मजेदार चुटकुले 

> रोनूः तेरा पेट अन्दर चला गया भाई. अब तू पहले से स्मार्ट लग रहा है.
सोनूः धीरे बोल भाई... सांस रोककर पेट अंदर किया है एक लड़की मुझे ही देख रही है कब से...

Advertisement

ऐसे ही और जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

>डॉक्टर टिंकू से-  तुम्हारी बीवी ज्यादा दिन तक नहीं बच सकेगी वो केवल 7-8 दिन की मेहमान रह गई है?
मुझे माफ कर दो...
टिंकू- इसमें माफी की क्या बात है डॉक्टर...जहां इतने दिन काट लिए ये एक हफ्ता क्या है मेरे लिए सह लूंगा 7-8 दिन और उसके साथ... निकल जाएंगे ये 7 बुरे दिन भी 

> नेहा- तू मोटी क्यों होती जा रही है बहन?
प्रिया- काफी टाइम से हमारा फ्रिज खराब है.
नेहा- तेरे मोटापे का तेरे फ्रिज से क्या लेना देना?
प्रिया- खाना बासी नहीं रखना पड़ता सब मुझे ही खाना पड़ता है.

> पापा- दाढ़ी क्यों रखी है जाकर बना ले इसे
बेटा- पापा बना तो लू लेकिन... मैं दाढ़ी साफ करूंगा तो बच्चा लगूंगा... नहीं कर रहा तो चच्चा लग रहा हूं!

> गोलू- गधे के सामने दारू और पानी रखा था, उसने दारू छोड़कर पानी पिया. बता मोनू तू क्या समझा?
मोनू- ब्रो मतलब अगर हम दारू नहीं पियेंगे तो हम भी गधे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement