Desi Jokes: जब पत्नी ने कहा- तुम ना बोले तो मैं जहर खा लूंगी, चुटकुला पढ़कर हंस पड़ेंगे आप

> बीवी ने पति को मैसेज किया - आपको पड़ोसन कैसी लगती है...?
बीवी को खुश करने के लिए पति ने रिप्लाई किया- एकदम बंदरिया जैसी...!
बीवी - ठीक है तो आते समय मेरे लिए दो साड़ी लेते आना, नहीं तो ये मैसेज पड़ोसन को दिखा दूंगी...!
> मां- कल आधी रात को कमरे में आकर बोली- बेटा तुझे पता है कि पेट्रोल सस्ता हो गया है?
बेटा- हां मां …फिर?
मां- चुपचाप फोन बंद करके सो जा नहीं तो तेरे इसी फोन पर पैट्रोल डाल के आग लगा दूंगी….
> गर्लफ्रेंड (नाराज होते हुए)- इतना लेट क्यों हो गए? मैं कब से वेट कर रही हूं
बॉयफ्रेंड- बॉस ने रोक लिया था, उनके साथ डिनर कर रहा था
गर्लफ्रेंड- अच्छा क्या खाया?
बॉयफ्रेंड- गालियां...
> पिता ने पूछा- बेटा तू फेल कैसे हो गया?
बेटा- पापा पेपर में प्रश्न ही ऐसे आए थे जो मुझे पता नहीं थे
पिता- अच्छा…तो फिर तुमने उत्तर कैसे लिखे?
बेटा- मैंने भी उत्तर ऐसे लिखे, जो मास्टर को पता नहीं थे.
> पति- पत्नी में किसी बात पर झगड़ा हो गया...!
पत्नी- अब मैं 10 तक गिनूंगी...! अगर, तुम ना बोले तो मैं जहर खा लूंगी...!
पत्नी- एक
पति- खामोश
पत्नी- दो
पति फिर भी चुप्प
पत्नी- बोलो ना प्लीज...!
पत्नी का रोना शुरू...!
पति- गिनती गिन, गिनती
पत्नी- शुक्र है ! आप बोले तो, नहीं तो मैं जहर खाने ही वाली थी...!
> टीचर- क्लास में सो रहे हो क्या?
संजू- नहीं, सर गुरुत्वाकर्षण से सर नीचे गिर रहा है...
> मोबाइल ऑपरेटर- हेलो...कौन?
गप्पू- मैं गप्पू
गप्पू- अच्छा, दिवाली का क्या प्लान है?
मोबाइल ऑपरेटर- 199 में 1 GB का 28 दिन के लिए, और आपका क्या प्लान है
गप्पू- ड्राई डे है, इसके लिए देसी पीकर सोना है.
> पत्नी- जरा किचन से नमक लेते आना.
पति- यहां तो कहीं नमक नहीं है.
पत्नी- तुम तो हो ही अंधे, कामचोर हो. एक काम ढंग से नहीं कर सकते, बस बहाने बनाते रहते हो. जिंदगी में कुछ तो काम करो. मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेगा...इसलिए पहले ही ले आई थी.
अब कोई बताए इसमें पति कहां गलत है.
> भूगोल पढ़ाने वाली एक मैडम बहुत दुबली-पतली थीं.
उनकी पोस्टिंग एक गांव में हो गई.
एक दिन वो क्लास में बच्चों से प्रश्न पूछ रही थीं-बताओ बच्चों, धरती घूमती हुई क्यों नजर आती है?
एक लड़के ने कहा, मैडम जी कुछ खा लिया करो.
बिना खाए स्कूल आओगी तो धरती ऐसे ही घूमती नजर आएगी!
> मिंकी- देख तेरे पति की सेक्रेटरी उनको ही देखे जा रही है...
चिंकी- मुझे पता है. पर मैं तो ये देखना चाहती हूं कि मेरा पति कितनी देर तक अपनी तोंद को अंदर दबाकर रख सकता है...
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)