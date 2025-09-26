Hindi Jokes: लड़की बोली- मैं दो लड़कों से प्यार कर बैठी हूं, बाबा ने दिया मजेदार जवाब

> एक महिला बाबा के पास गई और बोलने लगी- बाबा मैं दो लड़कों से प्यार कर बैठी हूं... आप बता दो ना उनमें से मेरी शादी किसके साथ होगी? किसकी किस्मत खुलने वाली है...

बाबा- बेटा पहले लड़के से तेरी शादी होगी और दूसरे लड़के की किस्मत खुलेगी.

> पिंकी को देखने लड़के वाले आए थे,

लड़के वाले पिंकी से पूछते हैं- पिंकी बेटा आपका रहन-सहन कैसा है कुछ हमें भी बताओ.

पिंकी के पापा- रहन तो मस्त है इसका पर सहन ये अपने पिताजी की बात भी नहीं कर सकती है.

> सोनू- तुझे पता शादी के बाद आदमी कभी राशि फल क्यों नहीं पढ़ता?

मोनू- नहीं.

सोनू- क्योंकि वह अपनी पत्नी का सुबह-सुबह चेहरा और गुस्सा देखकर ही अंदाजा लगा लेता है... उसका दिन कैसा रहने वाला है.

> मुकेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया था...

सुरेश- कितने रुपये खर्च किए मुकेश?

मुकेश- बस यार हजार रुपये लग गए.

सुरेश- भाई शर्म कर हजार का खर्चा करके आ गया.

मुकेश- हां यार मैं तो ज्यादा करता पर वो लेकर ही हजार आई थी, बेचारी गरीब है शायद.

> राजू- डॉक्टर साहब, मैं हर बात भूल जाता हूं कुछ बता दीजिए.

डॉक्टर- पहले तुम मुझे इलाज से पहले फीस दे दो भाई, नहीं तो ये भी भूल जाओगे तो मेरा क्या होगा!

> गोलू- सरकार ने वोट डालने की उम्र 18 और शादी की 21 क्यों कर दी है?

मोलू- मुझे नहीं पता?

गोलू- क्योंकि सबको मालूम पड़ गया है कि देश संभालना फिर भी आसान है पर बीवी को संभालना मुश्किल है.

> पति- आज खाने में क्या बना है?

पत्नी- बीमार हूं मैं आज, कुछ नहीं बनाना मुझे.

पति- अरे यार! मैं सोच रहा था आज बाहर चलते खाने पर.

पत्नी- अरे मैं मजाक कर रही थी.. मैं एकदम ठीक हूं...तैयार होकर आती हूं फिर बाहर चलते हैं.

पति- मैं भी मजाक कर रहा था, हम बाहर नहीं जा रहे, चलो अब तुम ठीक हो तो खाना बनाओ...

---- समाप्त ----