Hindi Jokes: लड़की बोली- मैं दो लड़कों से प्यार कर बैठी हूं, बाबा ने दिया मजेदार जवाब

Jokes in Hindi: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं. लाइफ में काम का प्रेशर, टेंशन और रोजमर्रा की दिक्कतें लोगों को मुस्कुराने तक का मौका नहीं देती. ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार चुटकुले जो आपके हंसाने में मददगार हो सकते हैं.

> एक महिला बाबा के पास गई और बोलने लगी- बाबा मैं दो लड़कों से प्यार कर बैठी हूं... आप बता दो ना उनमें से मेरी शादी किसके साथ होगी? किसकी किस्मत खुलने वाली है...
बाबा- बेटा पहले लड़के से तेरी शादी होगी और दूसरे लड़के की किस्मत खुलेगी.

> पिंकी को देखने लड़के वाले आए थे, 
लड़के वाले पिंकी से पूछते हैं- पिंकी बेटा आपका रहन-सहन कैसा है कुछ हमें भी बताओ.
पिंकी के पापा- रहन तो मस्त है इसका पर सहन ये अपने पिताजी की बात भी नहीं कर सकती है.

> सोनू- तुझे पता शादी के बाद आदमी कभी राशि फल क्यों नहीं पढ़ता?
मोनू- नहीं.
सोनू- क्योंकि वह अपनी पत्नी का सुबह-सुबह चेहरा और गुस्सा देखकर ही अंदाजा लगा लेता है... उसका दिन कैसा रहने वाला है.

> मुकेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया था...
सुरेश- कितने रुपये खर्च किए मुकेश?
मुकेश- बस यार हजार रुपये लग गए.
सुरेश- भाई शर्म कर हजार का खर्चा करके आ गया.
मुकेश- हां यार मैं तो ज्यादा करता पर वो लेकर ही हजार आई थी, बेचारी गरीब है शायद.

> राजू- डॉक्टर साहब, मैं हर बात भूल जाता हूं कुछ बता दीजिए.
डॉक्टर- पहले तुम मुझे इलाज से पहले फीस दे दो भाई, नहीं तो ये भी भूल जाओगे तो मेरा क्या होगा!

> गोलू- सरकार ने वोट डालने की उम्र 18 और शादी की 21 क्यों कर दी है?
मोलू- मुझे नहीं पता?
गोलू- क्योंकि सबको मालूम पड़ गया है कि देश संभालना फिर भी आसान है पर बीवी को संभालना मुश्किल है.

> पति- आज खाने में क्या बना है?
पत्नी- बीमार हूं मैं आज, कुछ नहीं बनाना मुझे.
पति- अरे यार! मैं सोच रहा था आज बाहर चलते खाने पर.
पत्नी- अरे मैं मजाक कर रही थी.. मैं एकदम ठीक हूं...तैयार होकर आती हूं फिर बाहर चलते हैं.
पति- मैं भी मजाक कर रहा था, हम बाहर नहीं जा रहे, चलो अब तुम ठीक हो तो खाना बनाओ...

 

---- समाप्त ----
