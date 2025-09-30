scorecardresearch
 

Hindi Chutkule: रिंकू ने पूछा- मैं अपनी बीवी का जन्मदिन कैसे याद रखूं? दोस्त का जवाब सुनकर लगा झटका

Viral Hindi Jokes 2025: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि हंसी-मजाक करना भूलते जा रहे हैं. कई बार काम का प्रेशर, टेंशन और रोजमर्रा की समस्याएं लोगों को मुस्कुराने तक का मौका नहीं देती हैं. ऐसे में आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ मजेदार चुटकुले.

सोशल मीडिया पर वायरल हिंदी के चुटकुले
> पड़ोसन चिल्ला कर एक महिला से पूछती है
पड़ोसन- बहन बर्तन बड़े चमकते रहते हैं तुम्हारे... कौन चीज का इस्तेमाल करती हो धोने के लिए?
महिला- अपने पति का... 

> बॉस ने एक जोक मारा जिसपर पूरी टीम हंस रही थी एक कर्मचारी नहीं हंसा.
बॉस- क्या मेरा जोक समझ नहीं आया?
कर्मचारी- समझ तो आया पर हंसी नहीं आई सर.
बॉस- तो बाकी कैसे हंस रहे?
कर्मचारी- वो मजबूर हैं सर... पर मेरा सेलेक्शन दूसरी कंपनी में हो गया है.

> पापा अपने बेटे से- नालायक... तू इस बार भी फेल हुआ तो मुझे पापा मत कहना फिर आज के बाद... 
(कुछ दिन बाद रिजल्ट आता है) 
पापा- क्या हुआ रे तेरे रिज्लट का?
बेटा अपने पापा से- रमेश ब्रो, तुम अपने पापा होने का हक खो चुके हो... आज से मुझे बेटा मत कहना!

ऐसे ही और जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

> बाहर बारिश हो रही थी गोलू बॉस को फोन करता है 
गोलू- सर बहुत बारिश हो रही है, आज ऑफिस आना पड़ेगा. 
बॉस- घर पर रहोगे बीवी बेइज्जती करेगी यहां आओगे मैं करूंगा.
गोलू- आ रहा हूं सर!

> रिंकू- ऐसा कुछ बता यार जिससे मुझे  बीवी का जन्मदिन हमेशा याद रहे.
टिंकू- तू चाहता है तुझे तेरी बीवी का जन्मदिन हमेशा याद रहे तो एक बार उसका जन्मदिन भूलकर देख... उसके बाद से तू उसका जन्मदिन चाहकर भी नहीं भूल पाएगा.

> लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपनी मां से मिलाने ले गई और फिर अपने बॉयफ्रेंड को बताती है...
गर्लफ्रेंड- मेरी मां को तुम पसंद हो. 
बॉयफ्रेंड- ऐसी बात उनके मन में आई भी कैसे?
गर्लफ्रेंड- क्यों क्या हुआ?
बॉयफ्रेंड- मैं बस तुम्हारा हूं बाबू... मां को मना कर दो...


(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).
 

