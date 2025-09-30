Hindi Chutkule: रिंकू ने पूछा- मैं अपनी बीवी का जन्मदिन कैसे याद रखूं? दोस्त का जवाब सुनकर लगा झटका

> पड़ोसन चिल्ला कर एक महिला से पूछती है

पड़ोसन- बहन बर्तन बड़े चमकते रहते हैं तुम्हारे... कौन चीज का इस्तेमाल करती हो धोने के लिए?

महिला- अपने पति का...

> बॉस ने एक जोक मारा जिसपर पूरी टीम हंस रही थी एक कर्मचारी नहीं हंसा.

बॉस- क्या मेरा जोक समझ नहीं आया?

कर्मचारी- समझ तो आया पर हंसी नहीं आई सर.

बॉस- तो बाकी कैसे हंस रहे?

कर्मचारी- वो मजबूर हैं सर... पर मेरा सेलेक्शन दूसरी कंपनी में हो गया है.

> पापा अपने बेटे से- नालायक... तू इस बार भी फेल हुआ तो मुझे पापा मत कहना फिर आज के बाद...

(कुछ दिन बाद रिजल्ट आता है)

पापा- क्या हुआ रे तेरे रिज्लट का?

बेटा अपने पापा से- रमेश ब्रो, तुम अपने पापा होने का हक खो चुके हो... आज से मुझे बेटा मत कहना!

> बाहर बारिश हो रही थी गोलू बॉस को फोन करता है

गोलू- सर बहुत बारिश हो रही है, आज ऑफिस आना पड़ेगा.

बॉस- घर पर रहोगे बीवी बेइज्जती करेगी यहां आओगे मैं करूंगा.

गोलू- आ रहा हूं सर!

> रिंकू- ऐसा कुछ बता यार जिससे मुझे बीवी का जन्मदिन हमेशा याद रहे.

टिंकू- तू चाहता है तुझे तेरी बीवी का जन्मदिन हमेशा याद रहे तो एक बार उसका जन्मदिन भूलकर देख... उसके बाद से तू उसका जन्मदिन चाहकर भी नहीं भूल पाएगा.

> लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपनी मां से मिलाने ले गई और फिर अपने बॉयफ्रेंड को बताती है...

गर्लफ्रेंड- मेरी मां को तुम पसंद हो.

बॉयफ्रेंड- ऐसी बात उनके मन में आई भी कैसे?

गर्लफ्रेंड- क्यों क्या हुआ?

बॉयफ्रेंड- मैं बस तुम्हारा हूं बाबू... मां को मना कर दो...



