खनन सुधारों में उत्तराखंड की बड़ी छलांग, देश में दूसरा नंबर, केंद्र से मिले 200 करोड़

खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते उत्तराखंड ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है. केंद्र सरकार ने राज्य को ₹200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी है. ई-नीलामी और सैटेलाइट निगरानी से खनन राजस्व ₹300 करोड़ से बढ़कर ₹1200 करोड़ पहुंच गया है.

खनन सुधारों को लेकर धामी सरकार को बड़ी कामयाबी

खनन सुधारों के क्षेत्र में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को ₹200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है, जो खनन क्षेत्र में किए गए निरंतर सुधारों पर केंद्र की मुहर मानी जा रही है.

धामी सरकार के कार्यकाल में खनन क्षेत्र में ई-नीलामी प्रणाली, सैटेलाइट आधारित निगरानी, सख्त अनुपालन व्यवस्था और आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू किया गया. इसके साथ ही अवैध खनन पर लगाम कसते हुए खनन लॉट आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया.

इन सुधारों का सीधा असर राज्य की आय पर पड़ा है. खनन से मिलने वाला राजस्व, जो पहले करीब ₹300 करोड़ था, वह बढ़कर ₹1200 करोड़ तक पहुंच गया है. खनन क्षेत्र अब उत्तराखंड सरकार के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत बन चुका है.

खनन सुधारों में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए “पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI)” के अंतर्गत उत्तराखंड को ₹200 करोड़ की विशेष सहायता (ऋण) स्वीकृत की है. यह राशि माइनर मिनरल्स सुधारों और स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स से जुड़े कार्यों को पूरा करने के लिए दी गई है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यह प्रोत्साहन राशि राज्य में पारदर्शी, तकनीक आधारित और पर्यावरण-संवेदनशील खनन व्यवस्था को और सशक्त बनाएगी. उन्होंने कहा कि इससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे.

