पहाड़ों पर कुदरत ने ढाया कहर, आठ साल में 26 हजार से ज्यादा आपदाएं झेलीं, इस साल ही चली गईं 260 जानें

उत्तराखंड इस सीजन की सबसे भारी बारिश से जूझ रहा है. राज्य के कई जिलों में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है. इन तेज बारिशों के कारण अचानक बाढ़ (flash floods) और भूस्खलन (landslides) के हालात भी हुए. इससे हजारों लोग बेघर हो गए, न जाने कितनी संपत्तियां तबाह हो गईं और कई लोगों की मौत तक हो गई.

इस साल कैसा रहा बारिश का उछाल

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के 13 जिलों में से 8 जिलों में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश दर्ज की गई. रुद्रप्रयाग में सबसे बड़ा उछाल दिखा. यहां सामान्य से 2,462% यानी 25 गुना ज्यादा बार‍िश हुई. इसके बाद बागेश्वर (12.6 गुना), हरिद्वार (10.8 गुना) और देहरादून (7 गुना) बार‍िश हुई.

सबसे ज्यादा बारिश ज्यादातर केंद्रीय और पश्चिमी जिलों में दर्ज हुई, जबकि दक्षिणी हिस्सों जैसे उधम सिंह नगर (-93%), पौड़ी गढ़वाल (-80%) और चंपावत (-76%) में सामान्य से कम बारिश हुई.

नदियां भी आ गईं खतरे के न‍िशान पर

भारी बारिश की वजह से कई नदियां अपने सुरक्षित स्तर से ऊपर बहने लगीं. टिहरी गढ़वाल जिले की अगलार नदी इस वक्त भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. उत्तरकाशी में यमुना, देहरादून में सोंग और हरिद्वार की सोलानी व बंगंगा जैसी नदियां चेतावनी स्तर पार कर चुकी हैं. प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और किनारे पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है.

हर साल हो रही आपदाओं में बढ़ोतरी

उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) के मुताबिक पिछले आठ सालों में राज्य में 26,700 से ज्यादा आपदा घटनाएं दर्ज की गईं. इनमें सबसे ज्यादा घटनाएं 2018 में हुईं, जब 5,000 से भी ज्यादा आपदाएं दर्ज की गईं. इसके बाद 2023 रहा, जिसमें 4,990 घटनाएं हुईं.

इस साल, 17 सितंबर तक करीब 2,100 आपदा घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं. सिर्फ अगस्त में ही 948 घटनाएं हुईं जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

इंसानों ने चुकाई आपदाओं की कीमत

पिछले आठ सालों में 3,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. मौतों के लिहाज से सबसे बुरा साल 2018 रहा, जब 720 लोगों की जान गई और 1,207 घायल हुए.

इस साल, 17 सितंबर तक 260 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं. नैनीताल में सबसे ज्यादा 47 मौतें हुईं, इसके बाद टिहरी गढ़वाल (47) और पिथौरागढ़ (40) का नंबर आता है.

