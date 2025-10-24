scorecardresearch
 

दो पक्षों के बीच झगड़े की खबर मिली तो जांच करने पहुंची पुलिस... टीम को महिलाओं और पुरुषों ने दौड़ लिया

कोटद्वार में रामलीला को लेकर दो पक्षों के विवाद में पुलिस को भी नहीं बख्शा गया. 22 अक्टूबर को पुलिस जब एक पक्ष के व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने ला रही थी, तो दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने पुलिस को दौड़ा लिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिस ने 10 महिलाओं सहित कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है.

झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस को दौड़ाया. (Photo: Screengrab)
कोटद्वार कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों के झगड़े को सुलझाने पहुंची पुलिस को लोगों ने दौड़ा लिया. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया है. पुलिस ने 22 नामजद सहित 15 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है. इसी के साथ 10 महिलाओं सहित 14 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.

जानकारी के मुताबिक, 22 अक्टूबर को थाना कोटद्वार में सूचना मिली थी कि देवरामपुर क्षेत्र में रामलीला को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया है. सूचना पर रात में अधिकारी मय पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे. 

जांच में पता चला कि देवरामपुर के कुछ लोग 21 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश क्षेत्र के मोटाढाक मल्ला में रामलीला देखने गए थे, जहां उनका दूसरे पक्ष के साथ झगड़ा हो गया था. इस घटना को लेकर एक व्यक्ति को पुलिस पूछताछ के लिए ला रही थी, तभी देवरामपुर की कुछ महिलाओं और पुरुषों ने पुलिस टीम के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया.

Kotdwar police arrived at dispute between two parties chased away

यह भी पढ़ें: मुरादाबाद: कांस्टेबल की अवैध वसूली के चलते हुआ विवाद, ग्रामीणों ने पुलिस को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, Video Viral

अपर पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह नेगी ने कहा कि 22 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि रामलीला में दो पक्षों में झगड़ा हुआ है. जब पुलिस एक पक्ष के व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने लाई तो तो दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया. 

इस मामले को लेकर तत्काल प्रभाव से केस दर्ज कर 10 महिलाओं सहित कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनको कोर्ट में पेश किया गया. कुछ अन्य लोग के नाम भी दर्ज हैं. बाकी 15 लोग अज्ञात भी हैं. अज्ञात लोगों के बारे में भी जांच की जा रही है. जल्द उनकी भी गिरफ्तारी होगी.

---- समाप्त ----
