दो पक्षों के बीच झगड़े की खबर मिली तो जांच करने पहुंची पुलिस... टीम को महिलाओं और पुरुषों ने दौड़ लिया

कोटद्वार कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों के झगड़े को सुलझाने पहुंची पुलिस को लोगों ने दौड़ा लिया. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया है. पुलिस ने 22 नामजद सहित 15 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है. इसी के साथ 10 महिलाओं सहित 14 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.

जानकारी के मुताबिक, 22 अक्टूबर को थाना कोटद्वार में सूचना मिली थी कि देवरामपुर क्षेत्र में रामलीला को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया है. सूचना पर रात में अधिकारी मय पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे.

जांच में पता चला कि देवरामपुर के कुछ लोग 21 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश क्षेत्र के मोटाढाक मल्ला में रामलीला देखने गए थे, जहां उनका दूसरे पक्ष के साथ झगड़ा हो गया था. इस घटना को लेकर एक व्यक्ति को पुलिस पूछताछ के लिए ला रही थी, तभी देवरामपुर की कुछ महिलाओं और पुरुषों ने पुलिस टीम के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया.

अपर पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह नेगी ने कहा कि 22 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि रामलीला में दो पक्षों में झगड़ा हुआ है. जब पुलिस एक पक्ष के व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने लाई तो तो दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया.

इस मामले को लेकर तत्काल प्रभाव से केस दर्ज कर 10 महिलाओं सहित कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनको कोर्ट में पेश किया गया. कुछ अन्य लोग के नाम भी दर्ज हैं. बाकी 15 लोग अज्ञात भी हैं. अज्ञात लोगों के बारे में भी जांच की जा रही है. जल्द उनकी भी गिरफ्तारी होगी.

