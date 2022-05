UP Rainfall Alert: यूपी के इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ये अलर्ट

Weather Forecast: भीषण गर्मी का कहर झेल रहे उत्तर भारत (North India Weather) के कुछ राज्यों में मौसम बदलने लगा है. यूपी के कई जिले हैं, जिसके लिए मौसम विभाग (IMD Alert for UP) ने राहतभरी जानकारी दी है. IMD ने यूपी के कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट (UP Rainfall Alert Today) जारी किया है. बहराइच, बस्ती आदि जिलों में आज और आने वाले दिनों में झमाझम बारिश होने के आसार जताए गए हैं. हालांकि, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बारिश का कोई अलर्ट नहीं है और तेज धूप निकली रहेगी.

मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी लखनऊ में आज का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. गुरुवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. लखनऊ में 16 और 17 मई को आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

बहराइच जिले में आज भी बारिश का अनुमान जताया गया है. आज जिले में तेज बारिश होगी. न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. वहीं, जिले में कल भी बारिश का अनुमान जताया गया है. कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. आज और कल, दोनों दिन तेज बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान आने की भी आशंका जताई गई है.

उधर, बलिया जिले में भी आज बारिश और आंधी-तूफान आ सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, आज का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा. कल आसमान में बादल छाए रहेंगे. बस्ती की बात करें तो यहां भी आज बारिश की भविष्यवाणी की गई है. IMD ने अलर्ट जारी किया है कि आज यहां न्यूनतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा. आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे. इसके अलावा, 16 और 17 मई को बस्ती में तेज बारिश होने के आसार जताए गए हैं. देवरिया में गुरुवार को बारिश होगी. हालांकि, इस दौरान अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.