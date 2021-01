राम मंदिर निर्माणः उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दान की एक साल की सैलरी

अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर दान देने का सिलसिला जारी है. बड़ी संख्या में लोग मंदिर को लेकर दान दे रहे हैं. अब उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी एक साल की सैलरी दान देने की घोषणा की है. आज ही बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने राम मंदिर के लिए एक करोड़ रुपये का दान दिया है.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 'मैं राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी एक साल की सैलरी दे रहा हूं.' उन्होंने कहा कि पहले महामहिम ने अपने पास से दान दिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया और अब मैं भी दान दे रहा हूं.' साथ ही उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग दान दें.

पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से दान के लिए बैंक खाता खोले जाने पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम के काम के लिए अगर कोई स्वेच्छा से देना चाहता है तो उसके लिए स्वागत है. विपक्ष के लोगों को भी दान करना चाहिए.

बंगाल के राज्यपाल ने दिया दान

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़ ने आज कोलकाता के राजभवन में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद (VHP) के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार की अगुवाई में विश्व हिंदू परिषद और श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्रे के एक प्रतिनिधिमंडल को 5,00,001 रुपये का दान दिया.

