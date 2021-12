UPTET पेपर लीक मामले में नया खुलासा, स्कूली छात्रों से टाइप करवाए गए थे प्रश्न पत्र

UP-TET पेपर लीक मामले में रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं. अब एसटीएफ की जांच में पता चला है कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत के प्रश्न पत्रों को स्कूली छात्रों के द्वारा टाइप करवाया गया था.

वहीं पश्न पत्र प्रिंटिंग का ठेका लेने वाली कंपनी r.s.m. finserv ltd ने टाइपिंग डिजाइनिंग और प्रूफ रीडिंग का काम दिहाड़ी पर रखे गए लोगों से करवाया गया था. जांच में सामने आया है कि ठेका मिलने के बाद कंपनी ने कई लोगों को नौकरी पर रखा था.

पश्न पत्र प्रिंटिंग का ठेका लेने वाली कंपनी ने जिन चार प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपवाए उनमें ओखला (नई दिल्ली) की PS Press Services pvt ltd, Pran printers ltd, कोलकाता की Print OMania pvt ltd और नोएडा सेक्टर 59 की Amar Ujala लिमिटेड कंपनी शामिल है.

बता दें कि इससे पहले जांच में खुलासा हुआ था कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय की पेपर छापने वाली कंपनी आरएसएम फिनसर्व के साथ कोई बड़ी डील हुई थी. उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

यूपी एसटीएफ ने उस होटल की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है जहां यह डील हुई थी. वहीं अब तक की जांच में साफ हुआ है कि संजय उपाध्याय ने मनमाने ढंग से बिना किसी दूसरी कंपनी को जांचे राय अनूप प्रसाद की कंपनी को टीईटी पेपर छापने का ठेका दे दिया था.

यूपी एसटीएफ की अब तक की जांच में सामने आया है कि ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी को ही ऑफलाइन परीक्षा कराने का काम भी दे दिया गया जबकि इसके लिए कंपनी के पास ना तो कोई अनुभव था और ना ही सुरक्षा का कोई इंतजाम था. इस मामले में प्रिटिंग प्रेस के मालिक राय अनूप प्रसाद को भी गिरफ्तार किया जा चुका है.

