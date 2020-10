हाथरस कांड: पीड़ित परिवार से मिले DGP और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी

देश को हिला देने वाले हाथरस कांड पर जबरदस्त हचलच मची है. उत्तर प्रदेश के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव आज (शनिवार) हाथरस पहुंचे हैं. अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने हाथरस पहुंचकर पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की है.

बता दें कि हाथरस कांड में शुक्रवार रात एसपी और सीओ समेत पांच पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया हितेश चंद्र अवस्थी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं.

