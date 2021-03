कानपुर: LPS इंस्टिट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में लगी आग, खिड़की से निकाले गए मरीज

कानपुर के एलपीएस इंस्टिट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में रविवार सुबह आग लग जाने से हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर में मौजूद इमरजेंसी वार्ड में आग लगी है. हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कहना है कि घटना के दौरान सभी मरीज सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल कर अन्य अस्पताल में भर्ती करवा दिए गये हैं.



जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर में अचानक आग लगने से पूरे अस्पताल में धुआं फैल गया. ऐसे में अफरा तफरी का माहौल रहा. घटना के तुरंत बाद ही हॉस्पिटल प्रशासन अलर्ट मोड़ पर आ गया और सभी मरीजों को फर्स्ट फ्लोर से खिड़की के जरिये बाहर निकाला गया. मौके पर फायरब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गईं. राहत कार्य जारी है.



CM takes cognisance of fire incident at Cardiology Dept, LPS Institute Of Cardiology in Kanpur, directs all evacuated patients be provided immediate care. CM seeks report from District Admin & directs a high level team to visit the site & submit report immediately: CMO