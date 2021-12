हाई फाई लुगाई...14 हजार का चालान, कानपुर के बुलेट राजा ने बताया- पुराना है वायरल वीडियो

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें एक युवक ने बुलेट पर बैठकर फिल्मी गाने पर वीडियो बनाया था. वीडियो बनाते समय युवक ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था. इस पर बुलेट चलाने वाले खालिद अहमद को कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने 14 हजार रुपये का चालान भेज दिया. खालिद ने बताया कि उन्होंने चालान को भर दिया है. यह वीडियो 6-7 महीने पहले बनाया था.

यूपी पुलिस की नसीहत

बताया जा रहा है कि किसी म्यूजिकल ऐप के लिए खालिद ने यह वीडियो बनाया था. इस वीडियो में वह गाने की लिपसिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो में गाना चल रहा है- 'मुझे एक ऐसी हाई फाई लुगाई चाहिए.' उन्हें लुगाई तो नहीं मिली पर कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने 14 हजार रुपये का चालान जरूर भेज दिया. इस गाने पर खालिद ने चलती बुलेट पर स्टंट भी दिखाए थे. वीडियो बनाने के बाद खालिद ने उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था.

यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि लाइक्स पाने के लिए गाड़ी चलाते समय असावधानी न बरतें, क्योंकि आपकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है.

Driven by social media likes, throwing caution to the winds while driving can lead to the end of your ‘story’ forever!



