बागपत: 'आइंस्टीन लुक' के साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ चाट विक्रेता, ये है वजह

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत कस्बे में सोमवार को उस समय अफरातफरी मच गई थी जब दो चाट की दुकान चलाने वाले आपस में भिड़ गए. देखते ही देखते यह बवाल संघर्ष में बदल गया. बाजार के बीच सड़क पर जमकर लाठी-डंडे चले. मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. सोशल मीडिया पर इस लड़ाई को लेकर कई मीम्स भी सामने आए हैं.

मार-पिटाई के लगभग पांच मिनट के वीडियो में हरे रंग का कुर्ता पहने और बड़े बालों वाला एक व्यक्ति सब पर भारी पड़ता नजर आया. इसके साथ ही चर्चा होने लगी उस व्यक्ति के 'आइंस्टीन लुक' की. हमने इस लुक को लेकर बात करने की कोशिश की और ये पता लगाया कि उन्होंने ये हेयर स्टाइल क्यों रखा है.

