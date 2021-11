UP: गायों के लिए शुरू होंगी 515 'अभिनव एंबुलेंस', जानें योजना के बारें में सब कुछ

Abhinav ambulance for Cows in UP: उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में योगी सरकार (Yogi Government) गौवंश को लेकर एक बड़ी पहल करने जा रही है. प्रदेश में 515 अभिनव एंबुलेंस गायों के लिए दिसंबर से शुरू हो जाएगी.

यूपी में योगी सरकार अभिनव एंबुलेंस सेवा गायों के इलाज के लिए शुरू करने वाली है