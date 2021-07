राहुल गांधी के 'RSS में चले जाओ' वाले बयान पर क्या बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत?

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी का एक बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है. शुक्रवार को कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के लिए नियुक्त किए गए वालंटियर्स को संबोधित करते हुए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने साफ कह दिया कि जो भी कांग्रेस में रहते हुए डर रहा है, वो RSS में जा सकता है, वहीं जो कांग्रेस के बाहर है लेकिन निडर है, उसका पार्टी में स्वागत है.

राहुल के बयान का गहलोत ने किया बचाव

राहुल गांधी के इस बयान पर राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त चर्चा देखने को मिली. अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के इस बयान का बचाव किया है. उनकी तरफ से ट्वीट कर बताया गया कि राहुल गांधी ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को समझाने का प्रयास किया है.

ट्वीट में गहलोत ने लिखा है कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट काफी मायने रखता है क्योंकि वे चाहते हैं कि कांग्रेस निडर होकर बीजेपी का सामना करे. उनकी तरफ से कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की विचारधारा याद दिलाई गई है जो हमेशा से RSS की सांप्रदायिक राजनीति के विरोधी रही है.

Rahul Gandhi ji's statement is significant as he wants every Congressmen to take on BJP fearlessly. He is reiterating the values of INC, which are rooted in constitutional, democratic principles & which oppose narrow, communal policies of RSS. https://t.co/EzHbRPkLkP