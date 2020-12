पंजाबः प्रदर्शन के बीच तोड़े गए मोबाइल टावरों पर राज्यपाल सख्त, मुख्य सचिव-DGP को समन

किसान आंदोलन के बीच पंजाब में 1600 से अधिक मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है. कई मोबाइल टावरों की बिजली काट दी गई तो कई जगह तार के बंडल जला दिए गए हैं. अब इस मामले को राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने गंभीरता से लिया है.

राज्यपाल ने इसे लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी को समन भेजने का फैसला किया है. साथ ही उन्होंने इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है और उन्हें तलब किया है. इस सिलसिले में बुधवार को राज्यपाल से बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी मिला.

The Punjab Governor has decided to summon the Chief Secretary and DGP to Raj Bhavan to seek a report and to express his serious concerns on the matter: Raj Bhavan https://t.co/fxZWa4OqWu