अकील अख्तर मर्डर केस: पूर्व डीजीपी पिता को तलब करेगी SIT, सर्वेंट्स और सिक्योरिटी गार्ड्स से भी होगी पूछताछ

पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत के मामले में विशेष जांच टीम (SIT) जांच कर रही है. पंचकूला स्थित परिवार के घर के पांच घरेलू कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की जाएगी. अकील की मौत को लेकर ड्रग ओवरडोज और हत्या के आरोपों की जांच चल रही है.

SIT को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और पूर्व डीजीपी से भी पूछताछ की जाएगी. (File Photo: ITG)
पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत के रहस्य को सुलझाने में जुटी विशेष जांच टीम (SIT) ने अपनी जांच की रफ्तार तेज कर दी है. एसआईटी ने अब मुस्तफा परिवार के पंचकूला स्थित सेक्टर-4 के घर (हाउस नंबर- 25) में काम करने वाले घरेलू सहायकों और सुरक्षा कर्मियों को जांच में शामिल होने के लिए आज तलब किया है. 

इनमें कुल पांच कर्मचारी शामिल हैं. ये वही कर्मचारी हैं जो 16 अक्टूबर को घटना के दिन घर पर मौजूद थे. पुलिस इनसे उस दिन की सुबह से लेकर रात 9:30 बजे तक की पूरी दिनचर्या की जानकारी ले रही है ताकि यह समझा जा सके कि उस दिन घर में क्या-क्या हुआ था.

पड़ोसी की शिकायत पर दर्ज हुआ हत्या का मामला
  
अकील अख्तर का शव 16 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे पंचकूला सेक्टर-6 के सरकारी अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. घटना के समय घर में मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना, बेटी और बहू भी मौजूद थीं. 

अकील की मौत का कारण परिवार ने ड्रग ओवरडोज बताया है जबकि उनके ही एक पड़ोसी की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने अब तक की जांच में अकील की दो वीडियो, डेयरी और आधा ग्राम चिट्टे समेत एक इंजेक्शन बरामद किया है. 

पूर्व डीजीपी मुस्तफा से पूछताछ करेगी एसआईटी

विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है जिसके लिए कुछ सैंपल करनाल और सोनीपत भेजे गए हैं. पूर्व डीजीपी मुस्तफा आज पंचकूला वापस लौटेंगे, जहां एसआईटी उन्हें तलब कर पूछताछ करेगी. यह पूछताछ 16 तारीख को हुई मौत के मामले से जुड़ी है. जानकारी के अनुसार, 17 तारीख को अकील का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया था, जबकि 20 तारीख को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई. 

सीबीआई को जांच सौंपने पर चर्चा

पिछले सात दिनों में एसआईटी ने जांच में तेजी दिखाई है और इसी दौरान मुस्तफा को एक बार पहले भी बुलाया गया था, लेकिन वे उस समय उपस्थित नहीं हो पाए थे. हालांकि, अब यह मामला हाई-प्रोफाइल हो चुका है और इसे सीबीआई को सौंपे जाने की चर्चाएं भी तेज हैं. इस संबंध में हरियाणा गृह विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन अंतिम निर्णय का अभी इंतजार है.

