सियासी टेंशन के बीच अपनी 'पलटन' के साथ थिरके कैप्टन अमरिंदर, शेयर किया Video

पंजाब की राजनीति में हलचल के बीच सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग अंदाज में नजर आए. गुरुवार को कैप्टन सेना के जवानों के साथ थिरकते नजर आए.

गुरुवार को सेना की सिख रेजिमेंट का 175वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था. कैप्टन अमरिंदर सिंह इस कार्यक्रम में पहुंचे और पंजाबी गानों पर जवानों के साथ झूमते नजर आए.

अमरिंदर सिंह 1963 से 1969 के बीच सेना की सिख रेजिमेंट की दूसरी बटालियन में अपनी सेवा दे चुके हैं. सेना के कार्यक्रमों में कैप्टन शामिल होते रहते हैं. इस कार्यक्रम में पहुंचने पर कैप्टन का जवानों ने 'जो बोले सो निहाल...के नारे के साथ स्वागत किया.

79 वर्षीय कैप्टन ने जवानों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की. फिर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई और पंजाबी गानों पर डांस किया. इससे जुड़ा वीडियो ट्वीट करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा, "अपनी जगह पर अपनी पलटन के जवानों के साथ...जय हिंद"

At my Happy Place with Jawans of my Paltan, 2 Sikh to commemorate our 175th Raising Day. Jai Hind! 🇮🇳 pic.twitter.com/I4VKmmXNb2