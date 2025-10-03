पंजाब में 19,491 KM लिंक सड़कों का होगा निर्माण, CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान

त्योहारों के सीजन में पंजाब की जनता को बड़ा तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को 4150.42 करोड़ रुपये की लागत से 19,491.56 किलोमीटर ग्रामीण लिंक सड़कों की मरम्मत और निर्माण की शुरुआत की. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ठेकेदारों को इन सड़कों की अगले पांच साल तक देखभाल की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मान ने इसे पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऐतिहासिक दिन बताया. उन्होंने कहा कि ई-टेंडरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वे की मदद से यह काम पूरी पारदर्शिता के साथ होगा और इससे 383 करोड़ रुपये की बचत हुई है. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पहली बार सड़क बुनियादी ढांचा विकास बैठक आयोजित की गई, ताकि गुणवत्ता पर कोई समझौता न हो.

उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 30,237 लिंक सड़कें हैं, जिनकी लंबाई 64,878 किलोमीटर है. इनमें से पहले चरण में 7,373 लिंक सड़कों (19,491.56 किमी) को दुरुस्त किया जाएगा. इस परियोजना पर मरम्मत और उन्नयन पर 3,424.67 करोड़ रुपये और पाँच साल की देखभाल पर 725.75 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 91.83 करोड़ रुपये का विशेष प्रोजेक्ट लागू होगा. लिंक सड़कों के दोनों किनारों पर सफेद पट्टी पेंट की जाएगी, स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों के पास ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएगी और हर दो किलोमीटर पर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे.

बाढ़ प्रभावित किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में आई भीषण बाढ़ से राज्य में 2,300 से अधिक गांव डूब गए, पांच लाख एकड़ फसलें तबाह हुईं और लगभग 60 लोगों की जान गई. मान ने घोषणा की कि किसानों को फसल नुकसान के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा दिया जाएगा, जो देश में सबसे अधिक है.

उन्होंने कहा कि 7 लाख लोग बेघर हुए हैं, 3,200 सरकारी स्कूल, 19 कॉलेज, 1,400 स्वास्थ्य केंद्र, 8,500 किमी सड़कें और 2,500 पुल-पुलिया बर्बाद हुए हैं. शुरुआती अनुमान के मुताबिक कुल नुकसान करीब 13,800 करोड़ रुपये है.

