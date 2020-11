कैप्टन अमरिंदर ने किया गांधी परिवार का समर्थन, बोले- सोनिया जब तक चाहेंगी तब तक रहेंगी अध्यक्ष

बिहार विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद कांग्रेस में एक बार फिर शीर्ष नेतृत्व को लेकर बयानबाजी अपने चरम पर है. एक ओर जहां कांग्रेस के कुछ नेता आत्ममंथन के नाम पर गांधी परिवार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं तो वहीं कई बड़े नेता ऐसे भी हैं जो खुलकर गांधी परिवार का समर्थन कर रहे हैं. इसी फेहरिस्त में आज पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम भी जुड़ गया.



पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को गांधी परिवार का समर्थन किया. पंजाब के सीएम ने एक वीडियो ट्वीट कर राहुल गांधी के नेतृत्व का समर्थन किया है. कैप्टन अमरिंदर ने नेतृत्व परिवर्तन के लिए उठी मांग को सिरे से खारिज कर दिया है.



इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने वीडियो में कांग्रेस के नेताओं से अपील की है कि वे ऐसे गंभीर मुद्दों को पार्टी फोरम में ही उठाएं. पंजाब के मुख्यमंत्री ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी के आरोपों को भी नकार दिया है.

No need for leadership change, can't read too much into Bihar poll results, says @capt_amarinder. Rejects charges of @INCIndia lacking inner-party democracy but says differences should be aired within party if you're a Congressman, else you should leave party. pic.twitter.com/xU5hGeR3oo