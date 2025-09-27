'हाथों में हथकड़ी लगाई, पैर बांधे और कमरे में बंद किया...', अमेरिका से डिपोर्ट 71 साल की हरजीत कौर की आपबीती

अमेरिका ने पिछले दिनों बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को देश से निर्वासित (डिपोर्ट) किया था. तब यूएस ने भारतीय लोगों को हाथ-पैरों में जंजीर बांधकर डिपोर्ट किया था. अब हाल ही में एक और मामला सामने आया है. दरअसल, 71 साल की हरजीत कौर को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है. हरजीत कौर 1991 से अमेरिका में रह रही थीं. उन्होंने बताया कि उन्हें 8 सितंबर को इमीग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) से उनके नियमित अटेंडेंस के दौरान गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार होने का कोई कारण नहीं बताया गया. हरजीत कौर का कहना है कि उनके परिवार को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई,

हरजीत कौर ने कहा कि 2012 से उनका निर्वासन मामला लंबित था, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं था. हालांकि उनके पास वर्क परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ था. उन्होंने बताया कि जहां मुझे रखा गया था, वहां बहुत सी महिलाएं थीं. जब मुझे गिरफ्तार किया गया, तो तीन लोग मेरे आस-पास थे और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया. वहां बहुत ठंड थी और मुझे कमरे में अकेला रखा गया था.

हरजीत ने कहा कि गिरफ्तार करने के बाद मेरे हाथों में हथकड़ी लगाई गई और मेरे पैर भी बांध दिए गए. उन्होंने मुझे खाने के लिए जो दिया, वो मैं खा नहीं सकती थी क्योंकि मैं शाकाहारी हूं. हालांकि मुझे फ्लाइट में हथकड़ी नहीं लगाई गई थी. उन्होंने कहा कि मेरा पूरा परिवार अमेरिका में है. मेरे बच्चे और नाती-पोते सब वहीं हैं. मैं अमेरिका वापस जाना चाहती हूं, क्योंकि मेरा परिवार वहीं है.

उन्होंने कहा कि अमेरिका में ट्रंप मुश्किल पैदा कर रहे हैं, यही इस पूरी घटना का कारण है. उन्होंने कहा कि मैं 1991 से अमेरिका में रह रही थी, किसी ने अभी तक पूछा भी नहीं था, लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने के बाद हालात मुश्किल हो गए हैं. ट्रक ड्राइवरों को भी निशाना बनाया जा रहा है और अब उन्हें निर्वासित किया जा रहा है.

