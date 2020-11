व्हीलचेयर पर दूल्हा...और बचपन के दोस्त के साथ साते फेरे लेकर पेश की प्यार की मिसाल

एक ना एक बार तो बचपन में सभी को प्यार होता है. लेकिन, उस प्यार को आखिरी मुकाम हर कोई नहीं दे पाता. आपने कई बार सुना भी होगा कि बचपन के दो दोस्तों ने शादी कर ली. ऐसा ही कुछ चंडीगढ़ में देखने को मिला, यहां दो दोस्त राहुल और अनामिका ने शादी की है लेकिन, उनकी ये शादी चर्चाओं में है.

दरअसल, एक एक्सीडेंट में राहुल पूरी तरह से व्हीलचेयर पर निर्भर हो गया. इतना कुछ होने के बाद भी अनामिका राहुल के साथ रही और दोनों ने शादी कर ली. सालों पहले एक दुर्घटना के बाद से राहुल व्हीलचेयर पर ही है. चंडीगढ़ के रिहैब सेंटर ने राहुल की शादी उसकी बचपन की दोस्त अनामिका के साथ करवाने में मदद की है.

Chandigarh Spinal Rehab Centre organised marriage of a man who became wheel-chair bound after accident, with his childhood love Anamika.



Rahul, the groom says,"Life doesn't wait for anything, it goes on."



Anamika says,"People should understand disability exists in their minds." pic.twitter.com/Uv4djGspha