पंजाब: फगवाड़ा-जालंधर नेशनल हाइवे पर ट्रक से टकराते ही आग का गोला बनी कार, 2 की मौत, 4 घायल

पंजाब के फगवाड़ा-जालंधर नेशनल हाइवे पर रविवार रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक, फगवाड़ा से जालंधर की ओर जा रहे कारों से भरे एक बड़े ट्रक-टैंकर से दो कारें जा टकराईं. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक कार में आग लग गई, और देखते ही देखते आग ने दूसरी कार को भी अपनी चपेट में ले लिया. ट्रक-टैंकर के हिस्से भी आग की लपटों में घिर गए.

हादसे के प्रत्यक्षदर्शी इशांत शर्मा ने बताया कि वे उसी समय सड़क से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि ट्रक के पीछे पहले एक कार ने टक्कर मारी और तुरंत बाद दूसरी कार भी उससे जा भिड़ी. पहली कार में लगी आग तेजी से फैलकर दोनों कारों और ट्रक तक पहुंच गई.

इसी दौरान एक ऑटो रिक्शा भी अनियंत्रित होकर हादसे की चपेट में आ गया. उसके पीछे चल रहा एक्टिवा सवार और एक मोटरसाइकिल चालक भी समय रहते बच नहीं सके और वाहन आपस में टकरा गए. टक्कर और आग की वजह से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

इशांत शर्मा के अनुसार, इस भीषण सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है. हादसे के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू किया.

