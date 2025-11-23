scorecardresearch
 

Feedback

पंजाब: फगवाड़ा-जालंधर नेशनल हाइवे पर ट्रक से टकराते ही आग का गोला बनी कार, 2 की मौत, 4 घायल

फगवाड़ा-जालंधर नेशनल हाइवे पर रविवार रात बड़ा हादसा हुआ, जहां कारों से भरे ट्रक-टैंकर से दो कारें टकराईं और आग लग गई. आग ने ट्रक, दूसरी कार, ऑटो, एक्टिवा और बाइक को भी चपेट में ले लिया. प्रत्यक्षदर्शी इशांत शर्मा के अनुसार, हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए. पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया.

Advertisement
X
टक्कर के बाद कार में आग लग गई. (Photo: Screengrab)
टक्कर के बाद कार में आग लग गई. (Photo: Screengrab)

पंजाब के फगवाड़ा-जालंधर नेशनल हाइवे पर रविवार रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक, फगवाड़ा से जालंधर की ओर जा रहे कारों से भरे एक बड़े ट्रक-टैंकर से दो कारें जा टकराईं. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक कार में आग लग गई, और देखते ही देखते आग ने दूसरी कार को भी अपनी चपेट में ले लिया. ट्रक-टैंकर के हिस्से भी आग की लपटों में घिर गए.

हादसे के प्रत्यक्षदर्शी इशांत शर्मा ने बताया कि वे उसी समय सड़क से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि ट्रक के पीछे पहले एक कार ने टक्कर मारी और तुरंत बाद दूसरी कार भी उससे जा भिड़ी. पहली कार में लगी आग तेजी से फैलकर दोनों कारों और ट्रक तक पहुंच गई.

इसी दौरान एक ऑटो रिक्शा भी अनियंत्रित होकर हादसे की चपेट में आ गया. उसके पीछे चल रहा एक्टिवा सवार और एक मोटरसाइकिल चालक भी समय रहते बच नहीं सके और वाहन आपस में टकरा गए. टक्कर और आग की वजह से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

सम्बंधित ख़बरें

Central_about_Chandigarh
बिल पर Punjab में बवाल के बाद आया केंद्र का जवाब 
BJP wants to capture Chandigarh from Punjab
'चंडीगढ़ को पंजाब से छीनना चाहती है BJP', AAP का दावा 
पंजाब में एक व्यक्ति ने 13 साल की लड़की के साथ किया रेप (Photo: ITG)
पंजाब में 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या, आरोपी गिरफ्तार, SHO निलंबित 
mann amit shah
'चंडीगढ़ पर अभी अंतिम फैसला नहीं...', बिल पर पंजाब में सियासी बवाल के बाद केंद्र सरकार का जवाब 
modi bhagwant mann sukhbir
क्या है आर्टिकल 240... जिसके जरिए चंडीगढ़ पर कंट्रोल बढ़ाना चाहती है केंद्र सरकार 

इशांत शर्मा के अनुसार, इस भीषण सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है. हादसे के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू किया.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement