पंजाब सीमा पर BSF ने पाकिस्तान के दो ड्रोन को किया निष्क्रिय, सीमा पर जवान अलर्ट

पंजाब सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने पाकिस्तान के दो ड्रोन को निष्क्रिय करने में सफलता प्राप्त की है. सीमा पर जवानों की उच्च सतर्कता और पेशेवर दक्षता के चलते यह कार्रवाई संभव हो सकी.

सूत्रों के अनुसार फायरोजपुर के हबीबवाला और अमृतसर के महावा गांव के पास BSF ने तकनीकी उपायों के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए ड्रोन को पकड़ लिया। बरामद किए गए ड्रोन में एक DJI Mavic 03 Classic और एक DJI Mavic 04 Pro शामिल है.

सीमा पर बीएसएफ अलर्ट

BSF का कहना है कि ये लगातार ड्रोन बरामदगी उनके जवानों की पेशेवर क्षमता और सीमा क्षेत्रों में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के प्रयासों का प्रमाण है. जवानों की तत्परता और तकनीकी उपायों ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई.

BSF की यह कार्रवाई यह संदेश देती है कि सीमा पर किसी भी प्रकार की निगरानी या अनधिकृत गतिविधियों को गंभीरता से लिया जाएगा. जवानों की सतर्कता और विशेषज्ञ तकनीकी उपायों के कारण ही ड्रोन को समय रहते निष्क्रिय किया गया.

पाकिस्तान के दो ड्रोन निष्क्रिय

Advertisement

पंजाब फ्रंटियर के पीआरओ ने बताया कि सीमा पर सुरक्षा बल लगातार निगरानी बनाए रखे हुए हैं और किसी भी संभावित खतरे का समय रहते सामना कर रहे हैं. BSF की यह उपलब्धि जनता के बीच सीमा सुरक्षा के प्रति विश्वास को भी मजबूत करती है.

---- समाप्त ----