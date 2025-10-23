scorecardresearch
 

पंजाब सीमा पर BSF ने पाकिस्तान के दो ड्रोन को किया निष्क्रिय, सीमा पर जवान अलर्ट

पंजाब सीमा पर BSF ने पाकिस्तान के दो ड्रोन को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया. फायरोजपुर के हबीबवाला और अमृतसर के महावा गांव के पास तकनीकी उपायों और जवानों की त्वरित कार्रवाई से DJI Mavic 03 Classic और DJI Mavic 04 Pro ड्रोन बरामद किए गए. यह कार्रवाई सीमा सुरक्षा और शांति बनाए रखने में BSF की दक्षता को दर्शाती है.

BSF ने पाकिस्तान के दो ड्रोन को निष्क्रिय किए (Photo: Kamaljeet/ITG)
पंजाब सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने पाकिस्तान के दो ड्रोन को निष्क्रिय करने में सफलता प्राप्त की है. सीमा पर जवानों की उच्च सतर्कता और पेशेवर दक्षता के चलते यह कार्रवाई संभव हो सकी.

सूत्रों के अनुसार फायरोजपुर के हबीबवाला और अमृतसर के महावा गांव के पास BSF ने तकनीकी उपायों के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए ड्रोन को पकड़ लिया। बरामद किए गए ड्रोन में एक DJI Mavic 03 Classic और एक DJI Mavic 04 Pro शामिल है.

सीमा पर बीएसएफ अलर्ट

BSF का कहना है कि ये लगातार ड्रोन बरामदगी उनके जवानों की पेशेवर क्षमता और सीमा क्षेत्रों में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के प्रयासों का प्रमाण है. जवानों की तत्परता और तकनीकी उपायों ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई.

BSF की यह कार्रवाई यह संदेश देती है कि सीमा पर किसी भी प्रकार की निगरानी या अनधिकृत गतिविधियों को गंभीरता से लिया जाएगा. जवानों की सतर्कता और विशेषज्ञ तकनीकी उपायों के कारण ही ड्रोन को समय रहते निष्क्रिय किया गया.

पाकिस्तान के दो ड्रोन निष्क्रिय

पंजाब फ्रंटियर के पीआरओ ने बताया कि सीमा पर सुरक्षा बल लगातार निगरानी बनाए रखे हुए हैं और किसी भी संभावित खतरे का समय रहते सामना कर रहे हैं. BSF की यह उपलब्धि जनता के बीच सीमा सुरक्षा के प्रति विश्वास को भी मजबूत करती है.

