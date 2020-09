संसदीय कार्य मंत्री बोले- सरकार हर मुद्दे पर बहस को तैयार, विपक्ष सहयोग दे

संसद का सत्र शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है. जोशी ने कहा कि इस मुश्किल परिस्थिति में वे सभी सांसदों और पार्टियों से अपील करते हैं कि सरकार की मदद करें.

संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है. सभी पार्टियों से निवदेन है कि इस विषम परिस्थिति में वे सरकार का सहयोग करें. जोशी ने कहा कि भारत-चीन मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों सदनों के सदस्यों की एक बैठक मंगलवार को आयोजित की गई है.

Govt is ready to discuss the issues. I appeal to all parties for cooperation, in this difficult situation. Considering the sensitivities of Indo-China matter, a meeting of leaders from both Houses will be held on Tuesday: Pralhad Joshi, Union Parliamentary Affairs Minister pic.twitter.com/TMp2LIUlsu