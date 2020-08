असुरक्षा की भावना भारत को विनाशकारी रास्ते पर ले जाएगा: ओवैसी

ऑल इंडिया मजलिस-ए-एत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी के हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर के जरिए हिंदुत्व मुद्दे को लेकर हमला बोला है. उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा कि हिंदुत्व का प्रचार करने वाले क्या आप सच में यकीन करते हैं कि यहां पर बहुसंख्यकों को सताया गया है? सच में अगर लॉजिकली डेटा देखें तो मुस्लिमों, आदिवासी और दलित समुदाय के लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ा है. यही असुरक्षा की भावना भारत को विनाशकारी रास्ते पर ले जाएगा.

Hindutva propaganda would have you believe that the majority is persecuted. In fact every piece of empirical data points to systemic discrimination of Muslims, Adivasis & Dalits.



This majoritarian insecurity will take India on a destructive path.https://t.co/zYOiHdieJb