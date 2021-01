हरसिमरत कौर बोलीं- पंजाबियों को खालिस्तानी कहने पर राहुल न बहाएं घड़ियाली आंसू, इंदिरा भी कहती थीं

कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने शुक्रवार को दिल्ली में राजभवन का घेराव किया. इस प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की. राहुल गांधी किसानों के समर्थन में मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं. इस बीच, शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है. हरसिमरत कौर ने राहुल गांधी से कुछ सवाल किए हैं और कहा है कि जब आप इनका जवाब दे दें, फिर किसानों की बात करें.

हरसिमरत कौर ने ट्वीट किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और पंजाबियों को खालिस्तानी कहने पर घड़ियाली आंसू बहाने के पहले राहुल गांधी आपको ये बताना चाहिए कि क्यों आपकी दादी पंजाबियों के लिए खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल करती थीं. क्यों आपने उन्हें ड्रग्स एडिक्ट नाम दिया. एक बार जब आप इन सवालों के जवाब दे दें, फिर पंजाब के किसानों की बात करें.

देखें: आजतक LIVE TV

हरसिमरत कौर बादल ने इसके बाद एक और ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी तब कहां थे जब किसानों ने पंजाब में धरना दिया था. संसद से जब बिल पास हो रहा था, तब कहां थे वो. हरसिमरत कौर का हमला यहीं नहीं रुका. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 40 सांसद राज्यसभा की कार्यवाही से गायब थे. पंजाब के उनके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र सरकार के साथ हैं.

बता दें कि राहुल गांधी ने किसान आंदोलन में खालिस्तानी समर्थकों का हाथ होने के आरोप पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था. कांग्रेस सांसद ने कहा था कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान-मजदूर समझ गया है. उनका लक्ष्य अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाना है, जो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं.

Before doing PC & crying croc tears at why Pbis being called Khalistanis, you @RahulGandhi should tell why ur grandmother used same words for Pbis, why your father got them slaughtered & why you labelled them as drug addicts? Once u come up with ans then only talk abt Pb farmers.