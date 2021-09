क्या सदन के अंदर हो रहे विपक्ष के प्रदर्शन को नहीं दिखाता 'लोकसभा टीवी'? RTI में मिला जवाब

पूर्व केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा टीवी के कथित रवैये को लेकर सवाल खड़े किए थे. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा था कि यह सेंसरशिप की पराकाष्ठा है. लोकसभा टीवी कैमरे सदन के भीतर और चैंबर्स में कुछ दिखाते हैं, वहीं लोकसभा टीवी पर इसका कुछ और प्रसारण होता है. कथित स्वायत्त संस्थान जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, वह बेहद उपहासपूर्ण है, हास्यास्पद है.

'आजतक' ने इसी आरोप को लेकर लोकसभा टीवी से RTI के अंतर्गत कुछ सवाल पूछे थे. 'लोकसभा टीवी' की तरफ से जानकारी देते हुए कहा गया है कि सदन के अंदर जो स्क्रीन लगे हैं उसपर उनका नियंत्रण नहीं होता है. 'लोकसभा टीवी' ने मनीष तिवारी के सभी आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हमलोग निर्धारित नियम और चेयर के निर्देशानुसार ही काम करते हैं. वहीं मनीष तिवारी ने 'लोकसभा टीवी' को सरकार की प्रचार शाखा का नाम दिया था.

This is the height of Censorship. Lok Sabha TV cameras show one thing inside house on giant TV screens in the Chamber and absolutely another thing on the Lok Sabha TV Channel.

As Former Union I&B Minister it is preposterous the way a supposedly autonomous institution is behaving