चीन पर रक्षा मंत्री का बयान राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर 'घिनौना मजाक': असदुद्दीन ओवैसी

चीन पर रक्षा मंत्री के बयान को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है. उन्होंने राजनाथ सिंह के बयान को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर 'घिनौना मजाक' बताया है. साथ ही कहा है कि ये बेहद कमजोर और अपर्याप्त बयान है.

ओवैसी ने कहा कि चीन पर राजनाथ सिंह की सफाई पर मुझे बोलने की अनुमति नहीं थी. अगर मेरे पास अनुमित होती तो मैं पूछता कि रक्षा मंत्री क्यों नहीं कहते हैं कि चीन 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है, जहां पहले हम गश्त करते थे. इस अवैध कब्जे के लिए कौन जिम्मेदार है?

Today @rajnathsingh made a statement on China on behalf of his govt. I have not seen a statement that is so weak & inadequate



This is a 'ghinona mazaak' in name of national security



I wasn't permitted to speak in the House following this statement. If I had, I would have asked: