कोरोनाः पीएम के बर्थडे पर 2.31 करोड़ डोज लगीं, अगले दिन 85.42 लाख, राहुल गांधी का तंज- इवेंट खत्म

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के जन्मदिन पर 17 सितंबर को कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया गया था. कोविन डैशबोर्ड के मुताबिक, उस दिन 2.31 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई थीं. इसके अगले ही दिन 18 सितंबर को देशभर में 85.42 लाख डोज लगाई गईं. इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मोदी सरकार पर तंज कसा है.

राहुल गांधी ने ट्विटर पर वैक्सीनेशन का एक ग्राफ शेयर किया है. इसमें दिख रहा है कि कैसे 17 सितंबर को वैक्सीनेशन का ग्राफ ऊपर चला गया और अगले ही दिन नीचे आ गया. राहुल ने इसे शेयर करते हुए लिखा है, 'इवेंट खत्म'.

इससे पहले राहुल ने शनिवार को भी ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा था. राहुल ने ट्वीट किया था, 'और दिन भी 2.1 करोड़ वैक्सीनेशन का इंतजार है. देश को वैक्सीनेशन की इसी रफ्तार की जरूरत है.'

Looking forward to many more days of 2.1 crore #vaccinations.

This pace is what our country needs.