राहुल के ट्वीट पर वित्त मंत्री का पलटवार, कहा- जनता को बार-बार गुमराह करना चाहती है कांग्रेस

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं. गुरुवार को राहुल ने कुछ उद्योगपतियों के कर्ज माफी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा. अब इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार-बार देश के लोगों गुमराह करना चाहती है. वित्त मंत्री ने कर्ज माफी, रिकवरी और अन्य मसले से जुड़े अपने कुछ पुराने ट्वीट शेयर किए और कहा कि अगर राहुल गांधी भूल गए हैं तो इसे देख लें. निर्मला सीतारमण ने अप्रैल में किए गए ट्वीट के जरिए राहुल पर निशाना साधा. वित्त मंत्री के पुराने ट्वीट में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या के कर्ज और रिकवरी का भी जिक्र है.

Amazing how this former prez of @INCIndia keeps wanting to mislead Indians. Repeatedly. Despite being supplied with a fact-check on this months ago. Does he not understand? Kindly refer to this detailed thread, Rahul ji, in case you’ve forgotten : https://t.co/nkov5pEt39 https://t.co/5mhNkbbGKB