Kartavya Path: कर्तव्य पथ से बोले PM मोदी- गुलामी का प्रतीक राजपथ, आज से इतिहास हो गया

नेताजी की प्रतिमा के अनावरण के बाद पीएम मोदी ने 'श्रमजीवी'से कहा कि वह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड के लिए सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास परियोजना पर काम करने वाले सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे.

PM Modi told 'Shramjeevis' that he will invite all of them who worked on the redevelopment project of Central Vista for the 26th January Republic Day parade