Parliament Winter Session Live Updates: राज्यसभा में जोरदार हंगामा, सभापति और नेता प्रतिपक्ष के बीच हुई बहस

राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा बिहार पर की गई टिप्पणी को लेकर, राजद-जद (यू) के सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया. वे इस पर माफी की मांग कर रहे हैं.

Delhi | RJD-JD(U) MPs protest in front of Gandhi statue in Parliament over a remark made by Leader of House in Rajya Sabha and Union Minister Piyush Goyal on Bihar; the MPs also demand his apology over the same. pic.twitter.com/qSnDWYpOTU