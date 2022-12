Parliament Winter Session: शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन, संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चीन के साथ सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. सांसद जॉन ब्रिटास ने राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस देते हुए 'IIT, IIM जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी को लागू करने के लिए, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर चिंता व्यक्त की है.'

CPI(M) MP John Brittas has given Zero hour notice in Rajya Sabha expressing," Concern on recommendations of Parliamentary Committee on Official Language to implement Hindi as the medium of instruction in Central Universities & Institutes of National Importance like IITs, IIMs."