Parliament Winter Session Live Updates: संसद के शीतकालीन सत्र का आज छठा दिन, भारत-चीन झड़प पर विपक्ष ने की बैठक

भारत-चीन विवाद और अन्य मुद्दों पर संयुक्त रणनीति बनाने के लिए, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की.

#ParliamentWinterSession | Opposition leaders' meeting underway at the chamber of Leader of Opposition in Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, to chalk out a joint strategy on the Indo-China tussle and other issues.



(Pics source: Mallikarjun Kharge's office) pic.twitter.com/KSo6iuC7Fi