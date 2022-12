Parliament Winter Session Live Updates: संसद के शीतकालीन सत्र का आज सातवां दिन, राज्यसभा में ग्लोबल वार्मिंग पर होगी अहम चर्चा

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने 'राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों और अन्य के खिलाफ सीबीआई, ईडी और अन्य सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग' पर चर्चा करने के लिए, राज्यसभा में नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिज़नेस नोटिस दिया है.

Congress MP Pramod Tiwari gives Suspension of Business Notice under Rule 267 in Rajya Sabha to discuss "misuse of CBI, ED and other govt agencies against political rivals and others."