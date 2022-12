Parliament Winter Session Live Updates: संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह की शुरुआत, सत्र का आज चौथा दिन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि पूरी इकोनॉमी ICU में थी. पूरी दुनिया में भारत को फ्रेजाइल फाइव में रखा गया था. युद्ध को दौरान भी, कोरोना के बावजूद भी, आज भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है. लेकिन कुछ लोगों को इससे जलन हो रही है. दुख की बात है कि इसपर जलने वाले लोग हमारे सदन में ही हैं.जब देश आगे बढ़ा रहा है तो उसपर गर्व होना चाहिए, न कि मजाक उड़ाना चाहिए. पूरा डॉलर विदेश में मजबूत हो रहा है, सिर्फ भारत उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है. इस बात का आनंद लेना चाहिए, न कि मजाक उड़ाना चाहिए. इसके बाद लोकसभा में काफी हंगामा हुआ.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि करंसी डीवैल्यूएशन शब्द का इस्तेमाल तब होता है जब कोई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म होता है. आज भारत में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म नहीं है. अगर कोई रेट कम होता है तो हम बात करते हैं डिप्रेसिएशन र एप्रीसिएशन की. डीवैल्यूएशन इसमें नहीं आता है. मैंने बहुत साफ तौर पर समझाया है कि भारतीय रुपया हर करंसी के मुकाबले मजबूत हुआ है और यह साबित भी हुआ है. डॉलर के मामले में, यूएस फेड द्वारा अपनाई गई नीतियों की वजह से डॉलर मजबूत होता जा रहा है. अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, तो RBI ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि वे मार्केट में हस्तक्षेप करके यह पक्का कर सके कि डॉलर और रुपए के बीच का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा न हो. क्योंकि इससे काफी परेशानी हो सकती है.

The Indian rupee has been strong against every currency. Reserve Bank has used foreign exchange reserves that it has to intervene in the market to make sure that the Dollar-Rupee fluctuation does not go too much: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in Lok Sabha