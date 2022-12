Parliament Winter Session Live Updates: गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस का धरना, चीन-भारत झड़प पर चर्चा की मांग

कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहा- 'कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियां चीन पर चर्चा की मांग कर रही हैं. हम सभी राष्ट्र और देश की सुरक्षा के लिए एकजुट हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमें और भारत के लोगों को इस बात को लेकर विश्वास में ले कि असल में सीमा पर क्या स्थिति है.'

Party & other Oppn parties have been asking for a discussion (on China). While we're all united in standing up for the nation & security of our country, we want Govt to take us & people of India into confidence about what exactly they're seeing on border: Cong MP Shashi Tharoor pic.twitter.com/QrOWluGzko