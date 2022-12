Parliament Winter Session Live Updates: संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हुआ अभिनंदन

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति का अभिनंदन किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष की तरफ से हम यही कहना चाहते हैं कि आपको हम अपनी तरफ से पूरा-पूरा सहयोग देंगे. उन्होंने अपनी बात एक शेर कहकर खत्म की. उन्हों कहा-

'मेरे बारे में कोई राय मत बनाना ग़ालिब,

मेरा वक्त भी बदलेगा, मेरी राय भी बदलेगी'

I congratulate you on behalf of the members of opposition for taking responsibility for the country's second-largest constitutional post. Today we have got the opportunity to welcome you as Speaker of Rajya Sabha. Rajya Sabha is called the chamber of ideas: LoP Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/8RRTGsfCwh