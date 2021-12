Parliament Winter Session Live Updates: संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही हुई स्थगित

Posted by :-

लखीमपुर खीरी कांड को लेकर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया उन्होंने गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग की है. इसी मामले पर कांग्रेस के चीफ व्हिप के सुरेश ने भी अजय कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है. इसके अलावा, मनीष तिवारी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मनिकम टैगोर ने भी स्थगन प्रस्ताव पेश किया है.

Congress MP Rahul Gandhi moves adjournment motion in Lok Sabha over Lakhimpur Kheri incident demanding removal of MoS Home Ajay Kumar Mishra pic.twitter.com/PZVFEbIx49