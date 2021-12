Parliament Winter Session Updates: राहुल गांधी ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के नाम की लिस्ट संसद में की पेश

11:28 AM (9 घंटे पहले)

मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी का संसद परिसर में प्रदर्शन

Posted by :- Parul Chandra

12 सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन कर रहे हैं.

LoP (Rajya Sabha) Shri @kharge, leader of Congress party in Lok Sabha Shri @adhirrcinc and other Congress & Opposition MPs protest against the suspension of the 12 Opposition MPs at the Gandhi statue, Parliament House. pic.twitter.com/kllJFRB93D