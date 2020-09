Parliament Monsoon Session: अधीर रंजन बोले- प्रश्नकाल को हटाकर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश

कोरोना संकट में चल रहे संसद के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा. सोमवार को जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सांसदों ने इसे लेकर हंगामा किया. कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रश्नकाल को हटाकर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की गई है.

अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रश्नकाल संसद प्रणाली में होना बहुत जरूरी है. यह सदन की आत्मा है. कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रश्नकाल को हटाकर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है. विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी कहा कि प्रश्नकाल और प्राइवेट मेंबर बिजनेस होना जरूरी है.

AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रश्नकाल और प्राइवेट मेंबर बिजनेस होना बहुत जरूरी है. वहीं, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने भी कहा कि प्रश्नकाल संसदीय प्रणाली के मूलभूत ढांचे से जुड़ा है. इसका प्रमुख अंग है.

Question Hour is the golden hour but you say that it can't be held due to the circumstances. You conduct the proceedings but single out Question Hour. You are trying to strangulate the democracy: Adhir Ranjan Chowdhury, Congress MP in Lok Sabha pic.twitter.com/JQrZuWT6nN

रक्षा मंत्री ने किया सरकार का बचाव

वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर सरकार का बचाव किया. उन्होंने कहा कि बहुत से नेताओं से मैंने भी बातचीत की है. असाधारण परिस्थितियों में संसद की कार्यवाही हमको करनी पड़ रही है. इसमें सबका का सहयोग चाहिए. 4 घंटे के लिए सदन चलेगा और मैंने अनुरोध किया था कि उसमें प्रश्नकाल न हो. आधे घंटे का एक शून्य काल हो.

Leaders of most parties agreed over no Question Hour & Zero Hour for 30 minutes. We apprised you (Speaker) of it following which decision was taken by you. I appeal to all members of House to co-operate as Session is being held in extraordinary situation:Defence Min Rajnath Singh pic.twitter.com/gbCAPX1Obr