प्रश्नकाल पर ओवैसी ने दिलाई 1962 की याद, कहा- सर्वदलीय बैठक के बाद हुआ था फैसला

संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार और विपक्ष आमने-सामने है. 14 सितंबर से शुरू हो रहे मानसूत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा. कोरोना संकट का हवाला देते हुए सरकार ने इसे रद्द कर दिया है. सरकार के इस फैसले पर विपक्ष हमलावर हो गया है. एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है.

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान सर्वदलीय बैठक के बाद ही प्रश्नकाल को रद्द किया गया था. लेकिन मोदी सरकार ने प्रश्नकाल रद्द करने को लेकर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब स्टैंडिंग कमेटी की बैठकें हो रही हैं और यहां तक ​​कि JEE-NEET की परीक्षा हो रही है तो संसद शुरू होने के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाकर सलाह क्यों नहीं ली गई.

Even during exceptional situation of 1962 India-China war, Question Hour was suspended only after All Party Meeting (APM). In this case @PMOIndia didn't hold an APM. When Standing Committee meetings are being held & even #JEENEET, why not an APM to consult us before Parliament? pic.twitter.com/W7rz0XC6Tv